董軍赴東盟防長擴大會 與海格塞斯會晤與否惹關注
【on.cc東網專訊】中國國防部長董軍應東盟輪值主席國馬來西亞國防部邀請，周四至下周日（10月30日至11月2日）赴吉隆坡出席第12屆東盟防長擴大會、第15次中國-東盟防長非正式會晤。外界關注在會議期間，董軍與美國防長海格塞斯會否舉行會晤。
中國國防部新聞發言人張曉剛周四表示，董軍將在東盟防長擴大會圍繞回顧東盟防長擴大會成立15周年主題作大會發言，在中國-東盟防長非正式會晤中就「面向未來的中國-東盟防務合作」發言，並將與有關國家防務部門領導舉行雙邊會見。
被問及中美防長在會議期間會否舉行會晤時，張曉剛表示目前沒有可發布的訊息。但他指出，中方對發展中美兩軍關係持開放態度，希望美方與中方相向而行，共同構建平等、尊重、和平共處、穩定正向的兩軍關係。
