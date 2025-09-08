葵廣美食2025〡葵涌廣場美食推介10間！鯛魚濃湯粉絲/自家製布丁燒/開心果雪糕Churros

葵廣美食2025有咩好推介？葵廣向來是平民美食集中地，絕對是掃街首選，吸引不少人特意跨區前往覓食。Yahoo Food精選10大特色美食，當中包括多間人氣掃食小食、特色麵食等，馬上睇睇內文介紹做定功課！

1. 宇治初時@自家創作料理：自選辣醬！人氣濃湯粉絲

聽到宇治兩個字，還以為是抹茶。其實這間食店主打濃湯粉絲，提供3款選擇，當中包括鯛魚濃湯粉絲、櫻花蝦‧蝦濃湯粉絲及極尚濃湯粉絲，另外還可以追加日式叉燒、肥牛、帆立貝及鯛魚片等。當中的靈魂之最是自家炮製的宇治酸辣醬，可自選辣度，極具彈性。

宇治初時@自家創作料理

地址：葵富路7-11號葵涌廣場2樓2020號舖（地圖按此）

營業時間：12:00-20:00（星期三休息）

電話：6778 1669

櫻花蝦‧蝦濃湯粉絲。（圖：openrice）

鯛魚濃湯粉絲。（圖：openrice）

2.呦呦鹿鳴布丁燒：自家製布丁燒！必試椰爺布丁燒

由一對情侶經營的布丁燒專門店，開店之前特意遠赴台灣學藝，自家炮製多款人氣口味布丁燒，當中包括以新鮮椰青製成的椰爺布丁燒、咖啡炮製的回魂布丁燒、朱古力布丁燒等。其特別之處在於以焦糖、雞蛋布丁及芝士蛋糕組成三層不同質感，香甜不膩。

呦呦鹿鳴布丁燒

地址：葵芳葵富路7-11號葵涌廣場3樓Top世界3069-T5-T6號舖（地圖按此）

營業時間：13:00-22:00

電話：9176 7426

布丁燒由焦糖、布丁及芝士蛋糕組成。（圖：openrice）

可以在布丁燒上加入特別字句。（圖：openrice）

3.10分麵包：韓國人主理！必吃芝士拉絲麵包

由韓國人主理的10分麵包，將當地流行的10韓圜芝士拉絲麵包帶來香港，雖然說是麵包但口感更像芝士拉絲蛋糕，富有香濃蛋味及芝士鹹香，為令到這款韓國名物更貼地，還特意將賣相改成港幣1毫的造型。

10分麵包

地址：葵芳葵富路7-11號葵涌廣場2樓2009號舖（地圖按此）

營業時間：12:00-22:00

電話：9314 9169

港幣1毫賣相，打卡一流。（圖：openrice）

富有拉絲效果。（圖：openrice）

4.蕉積妹：泰式香蕉煎餅！打卡一流

泰式香蕉煎餅是不少人去泰國必吃的夜市甜品，蕉積妹主打的香蕉煎餅就完美還原富有泰式風味的香蕉煎餅，煎至焦香酥脆的煎餅，內有豐富的香蕉餡料，面層還會加入大量醬料如花生醬、阿華田、榛子醬及煉奶等作點綴，滋味十足。

蕉積妹

地址：葵芳葵富路7-11號葵涌廣場3樓301E號舖（地圖按此）

營業時間：12:00-21:30

電話：6108 9422

榛子香蕉煎餅。（圖：openrice）

開心果醬香蕉煎餅。（圖：openrice）

5. 煮你隻蜆：即叫即煮蜆肉湯粉！新鮮蜆入饌

店名非常過癮的煮你隻蜆，主打即叫即煮的蜆肉湯粉，選用新鮮蜆隻烹煮，保證鮮味十足。提供多款特色口味配搭如原味爆蒜、花椒麻辣、香濃芫荽、白酒牛油等，選擇豐富。另外還有多款特色台灣夜市小食如爆汁雞腿卷、椒鹽甜不辣及香脆地瓜條等。

煮你隻蜆

地址：葵芳葵富路7-11號葵涌廣場潮流廊2樓2005號舖（地圖按此）

營業時間：13:30-21:00

電話：6308 7470

原味爆蒜湯蜆。（圖：openrice）

除了蜆隻外，還可以加麵。（圖：openrice）

6.芋圓控：自選多款芋圓配搭

芋圓向來深受港人歡迎，芋圓控就滿足可以自選配搭的要求，設有仙草凍、愛玉凍及桂花凍等可自選，隨後再自選各款不同口味的芋圓如地瓜圓、紫薯圓、焙茶圓等，最後自選仙草汁、黑糖汁或椰汁等，選擇組合豐富。

芋圓控

地址：葵芳葵富路7-11號葵涌廣場1樓B60B號舖（地圖按此）

營業時間：13:00-21:30

電話：從缺

提供多款不同芋圓組合。（圖：openrice）

提供多款不同芋圓組合。（圖：openrice）

7.Bunny Churros：香脆西班牙油條+開心果雪糕

Bunny Churros主打西班牙人氣名物Churros及意式雪糕，即叫即炸的Churros香脆可口且富有香濃的玉桂香氣，可以加配多款特色醬料如黑朱古力醬、海鹽焦糖醬、開心果醬等，另外還有必吃大熱的開心果雪糕，香甜濃郁且含有開心果碎，極具層次感。

Bunny Churros

地址：葵芳葵富街7-11號葵涌廣場2樓2023店（地圖按此）

營業時間：13:00-21:00

電話：6010 8241

西班牙Churros。（圖：openrice）

開心果意式雪糕。（圖：openrice）

8.真‧章魚無雙：即叫即製滋味章魚小丸子

出名多口味選擇的真‧章魚無雙，在葵廣長期排隊。人氣Top 3有大阪風章魚燒、明太子章魚燒及蜜糖芥末章魚燒，標榜每粒小丸子都會加入足料的大粒章魚，口感彈牙，絕對滋味。另外還有不少坊間罕見的創新口味如黑松露、激蔥、蟹膏等，想一次食勻兩款不同口味，更可以加錢雙拼，感受雙重滋味。

真‧章魚無雙

地址：葵芳葵富路7-11號葵涌廣場3樓301D號舖（地圖按此）

營業時間：12:00-21:30

電話：9331 7990

黑松露章魚燒。（圖：openrice）

每粒小丸子內均有足料章魚粒。（圖：openrice）

9.湯雞：人氣招牌砂鍋粉麵飯

在葵廣掃食過後意猶未盡，想坐低食個正餐，湯雞是不錯的選擇。主打的招牌砂鍋粉麵飯，標榜湯底以多款材料熬製，再配上鮮美嫩滑的雞肉，特別推介砂鍋鮑魚花膠雞湯翅、砂鍋花膠雞湯翅、砂鍋姬松茸蟲草花螺頭花菇雞等，另外可選配白飯、米線或米粉等麵食。

湯雞

地址：葵芳葵富路7-11號葵涌廣場3樓302A號舖（地圖按此）

營業時間：11:30-21:30

電話：3187 7377

砂鍋姬松茸蟲草螺頭花菇雞麵。（圖：openrice）

砂鍋桃膠雪梨椰子雞麵。（圖：openrice）

10.孖寶車仔麵：街坊最愛車仔麵

屹立在葵廣多年的孖寶車仔麵，出名車仔麵配料多且價錢親民，不論麵款、湯底、醬汁及配料等均可自由組合，又有特色飯餐及滷水小食等，更是葵芳街坊的人氣之選，不論平日還是周末前來均是坐無虛席，非常熱鬧，重點是價錢親民，只需$54即可享有三款配料及贈送熱餐飲，定價如此親民，難怪大受歡迎。

孖寶車仔麵

地址：葵芳葵富路7-11號葵涌廣場地下A15號舖（地圖按此）

營業時間：06:00-00:00

電話：3427 3498

車仔麵提供多款配搭。（圖：openrice）

車仔麵提供多款配搭。（圖：openrice）

