環境局打風日表明今屆不推垃圾徵費 環團批欠反思
網民指葵廣地位有如台灣夜市掀熱論 呢啲地方最似？邊啲因素最關鍵？
最近有網民於網上討論區發帖，好奇葵涌廣場從何時起搖身一變成為有如台灣夜市的美食熱點？內文即睇：
最近有網民於網上討論區發帖，好奇葵涌廣場從何時起搖身一變成為有如台灣夜市的美食熱點，樓主回憶90年代葵廣非常頹廢，只賣翻版碟及成人影碟，及後千禧年開始有小店如眼鏡舖，當時小食店最多賣魚蛋燒賣，服務街坊客為主，跟現況不同。帖文一出，引起網友熱烈討論，有人指因為葵廣業權分散才可「萬家開花」，過多監管反而會令事物變質；有人認為現時葵廣內小食價格高企，甚至可跟堂食餐廳相若，跟一些較出名的台灣夜市差不多，直言葵廣已從街坊小食聚腳點變成旅遊美食景點！立即睇下文了解詳情啦！
👉🏻全新Yahoo Food Instagram上線啦！立即Follow獲取更多飲食攻略
葵廣已跟夜市一樣變旅遊景點？
帖文一出，網友熱議紛紛，有人直指葵廣小食價格貴到追得上堂食，試款小食動輒與正餐價錢相若，失去原有平民親民嘅吸引力！有人提到，以前葵廣跟旺角中心一樣，是年輕人買平衫及打發時間的地方，飲食只是附加價值；不過隨住網購普及，市民買平價貨品毋須再去葵廣，焦點自然轉向美食，尤其是COVID期間沒有堂食，更多人選擇外賣及掃街，推高葵廣美食嘅熱度。慢慢地，葵廣因為大量外來遊客湧入而演變成一個跟夜市差不多的美食旅遊景點，以前賣魚蛋燒賣的街坊小食點已不復在，失去了原本平民化嘅味道。
監管少而形成獨有景象？
另外有網友認為，葵廣能慢慢演變成現今獨有地位，關鍵在於人流及業權分散，造就「萬家開花」的多元化小食店；而且有網友指出，過多監管干預就會破壞本質，因此要取其平衡，真正的夜市是「放養出來」，不是靠規管搞出來的，並以廟街夜繽紛的失敗例子映襯葵廣的獨特性。不知讀者看法如何？
圖片來源：連登討論區
全新訂座平台「Yahoo訂餐廳×Openrice」正式上線！
>>按此下載<< 全新Yahoo APP，領取最新餐廳優惠、氣炸鍋食譜、自助餐優惠，仲有飲食達人教你識煮識食，讓你成為真正全面的美食家，仲唔立即下載？
其他人也在看
英改革黨倡廢除移民無限期居留 恐影響BNO港人
【on.cc東網專訊】英國改革黨始創人兼黨魁法拉杰周一（22日）宣布，如果該黨贏得下次大選，將大幅收緊移民與福利政策，包括取消移民5年後獲得英國永久居留權的權利，恐影響持英國國民（海外）護照（BNO）移英的港人。on.cc 東網 ・ 1 天前
打風超市兩大儲糧現象：預製菜「滯銷」 「抗戰食糧」嘉頓麵包清空
颱風樺加沙襲港，全城進入戒備狀態，超市、麵包店等貨架被搶購一空。超級颱風前的消費行為，除了反映港人消費力驚人外，綜合超市觀察資訊，還浮現出兩大市場現象：據報多間超市的預製菜乏人問津，貨源仍充足，反映市民對預製菜的心理相當微妙；另外本地品牌嘉頓的麵包貨架全數清空，餅乾也成搶購目標，品牌號稱「抗戰食糧」，再次發揮了它的「品牌價值」Yahoo財經 ・ 1 天前
本地｜天文台：下午2時20分改發八號信號 提醒路程偏遠市民啟程回家
天文台宣布，會在下午2時20分發出八號熱帶氣旋警告信號，預計本港風勢將會增強，提醒返家路程偏遠、轉折或居住離島的市民，現應啟程回家。 天文台表示，超強颱風樺加沙的外圍雨帶開始影響廣東東部。樺加沙環流廣闊，風勢猛烈，對廣東沿岸構成嚴重威脅。按照現時預測，樺加沙會維持超強颱風的強度，於明日早上最接近珠江口一帶，預料本港今日稍後天氣開始急速轉壞。 天文台會視乎樺加沙與香港的距離及本地風力變化，評估今晚較後時間至明日初時是否需要改發更高熱帶氣旋警告信號。Fortune Insight ・ 1 天前
天文台：本港今日天氣仍然惡劣 市民應遠離岸邊
天文台表示，樺加沙正逐漸遠離香港，但烈風至暴風程度的東南風仍影響本港多處地區，預料本港今日天氣仍然惡劣，有頻密狂風大驟雨及雷暴。海有巨浪及湧浪，岸邊仍會出現越堤浪，呼籲市民繼續保持警覺，遠離岸邊及停止水上活動。 八號烈風或暴風信號現正生效，預料會在今晚8時前維持。天文台表示隨後會視乎本地風力減弱程度，考慮改發三號強風信號。 樺加沙所帶來的風暴潮令本港水位普遍升高超過1.5米。維港的水位曾錄得海圖基準面以上約3.4米，而大埔滘及尖鼻咀潮汐站錄得的最高水位為海圖基準面以上約3.8米。下午本港沿岸水位逐步下降。 在過去一小時，昂坪、長洲及塔門分別錄得的最高持續風速為每小時116、97及91公里，最高陣風分別超過每小時161、113及107公里。(gc/w)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.comAASTOCKS ・ 16 小時前
多數店舖10號波下停業 街上人車疏落 便利店仍有報紙麵包賣
【on.cc東網專訊】10號風球自今(24日)凌晨2時40分起懸掛，大多數店舖早上暫停營業，有過去在風暴期間照常營業的連鎖快餐店亦落閘，只剩零星便利店照常開門做生意，店內仍有充足報紙、小量麵包、三文治等食品供應。有街坊在店內「補給」一下。另有前線服務業「打工仔」on.cc 東網 ・ 19 小時前
天文台：下午2時20分發出八號熱帶氣旋警告信號 風勢將會增強
天文台宣布，將在今日(23日)下午2時20分發出八號熱帶氣旋警告信號，本港風勢將會增強。 政府提醒返家路程偏遠、轉折或居住離島的市民，現應啟程回家。政府已通知屬下此類員工下班。(sl/w)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.comAASTOCKS ・ 1 天前
樺加沙打風．睇片｜杏花邨再現海水倒灌 水浸馬路險波及商場｜Yahoo
超強颱風樺加沙襲港，天文台發出十號颶風信號。過往打大風都受災多次的港島東區杏花邨，再次出現海水倒灌現象，湧浪持續將海水拍到陸地，導致水浸屋苑私家路，海水並且向內湧到馬路，險波及附近商場。Yahoo新聞 ・ 23 小時前
颱風樺加沙｜將軍澳南海濱餐廳被海水沖入摧毀 估計損失數百萬
樺加沙襲港，將軍澳海濱今次大受影響，其中沿岸餐廳更受到破壞！有網上片段影到，其中一間餐廳被海水沖毁的情況，從影片可見突然一個大浪撲向餐廳，並沖破玻璃，海水連樹枝和沙石湧入店內，枱櫈餐具被沖散，損壞嚴重。Yahoo Food ・ 12 小時前
天文台下午2時20分改發八號西北烈風或暴風信號
天文台在下午2時20分改發八號西北烈風或暴風信號，預料本港平均風速每小時63公里或以上，呼籲市民應盡快完成所有防風措施，遠離岸邊及停止所有水上活動。 熱帶氣旋樺加沙會逐漸靠近廣東沿岸，並於明日(24日)早上最接近珠江口一帶。天文台預期，明日天氣持續惡劣，吹烈風至暴風，初時離岸及高地達颶風，有頻密狂風大驟雨及顯著風暴潮。(gc/)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.comAASTOCKS ・ 1 天前
外賣平台餐廳圖片不符 8 隻鮑魚變 1 隻 食客報海關 細龜私房菜：「睇漏眼」無寫份量︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】外賣平台盛行，不少市民在打風等情況下願付較高價錢叫外賣，換取時間和便利。《Yahoo! 新聞》收到讀者反映，日前在 Keeta 以 114 元購買「冰鎮鮑魚伴糖心蛋」，見配圖有 8 隻鮑魚及 8 份半隻糖心蛋，最終卻只收到 1 隻鮑魚及半隻糖心蛋，有感落差太大，向該餐廳投訴，惟餐廳負責人仍拒絕在 Keeta 寫明食物數量，更著顧客可以向海關舉報。Yahoo新聞 ・ 1 天前
霍啟仁與女友Namfon結婚 伍樂怡曝光婚前派對照
前全國政協副主席霍英東長子霍震霆與前港姐冠軍朱玲玲育有三子：霍啟剛、霍啟山及霍啟仁；其中，孻仔霍啟仁作風較低調，今年3月，霍啟仁為有「泰國朱千雪」之稱嘅女友Namfon慶生Yahoo 娛樂圈 ・ 15 小時前
颱風樺加沙｜打風不停市迎最大考驗？據報銀行家就近駐守 中環金鐘酒店一房難求
超強颱風樺加沙襲港，儘管天文台先後發出8號及10號風球，惟港交所實施「打風不停市」，香港金融市場仍持續運作。據《彭博》報道，颶風樺加沙標誌著港交所去年實施的「打風不停市」新規以來最大考驗。不少銀行家與交易員選擇留在家中或入住辦公室附近的豪華酒店，導致中環、金鐘一帶的高端酒店出現一房難求的情況。am730 ・ 20 小時前
是蘋果自研晶片還是軟體問題？iPhone 17傳Wi-Fi連線災情
蘋果公司 (AAPL-US) 最新推出的 iPhone 17 系列，包含 iPhone 17、17 Pro、17 Pro Max 及全新的 iPhone Air，上市後雖然創下銷售佳績，但許多首批使用者反映，新機型持續存在一些毛病，問題似乎出現在 Wi-Fi 連線上。鉅亨網 ・ 17 小時前
樺加沙颱風｜越富貴越頭暈？全港最高豪宅搖晃幅度可逾1米
樺加沙襲港，香港摩天大廈可容許晃動幅度曝光：天璽、擎天半島等豪宅高層或晃動逾1米，ICC、IFC更接近2米。Yahoo 地產 ・ 1 天前
全球領導人齊聚紐約 特朗普為波音「帶貨」或大豐收
【彭博】— 飛機訂單一張接著一張，通常是巴黎、杜拜或新加坡航展上的景象。但本周，華盛頓和紐約卻可能意外見證大交易的發生。Bloomberg ・ 1 天前
英國首相熱門人選 揚言廢除永居權：讓英國人清醒！
英國改革黨日前拋出震撼彈，若在下屆大選中勝出，將徹底廢除移民在英國合法工作五年後申請永久居留（ILR）的現行制度。這項被其黨魁法拉奇稱為「讓英國人清醒」的政策，旨在以更嚴格的週期性簽證取代永久居留權，引發了英國各界與數十萬移民的廣泛關注和激烈爭論。 根據改革黨的構想，現行的永久鉅亨網 ・ 17 小時前
向太怒爆雙面人巨星變臉惡行 冰天雪地缺席拍攝折磨老人家等全日 網民予頭直指金像影后
影壇大亨向華強的76歲太太陳嵐本身是著名電影出品人、製片人及經理人，歷年來知悉影視圈大量秘聞，近年不時在社交平台爆料，其最新影片以「為何明星爆紅之後，往往會跌落神壇」為題，大爆有影壇巨星是「變臉大師」，在不同人面前有不同樣子，卻在片場耍大牌，態度惡劣欺凌製作團隊與演員，更曾在冰天雪地的日子失場，累及2名老人家苦等一整天，向太判定該名巨星「本質不好」。向太雖然沒有開名，但網民紛紛從蛛絲馬跡，矛頭直指一名張姓女星。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
TVB「御用惡人」50歲何俊軒再婚深圳擺酒 梁琤激罕現身真實狀態曝光
50歲藝人何俊軒曾是TVB著名綠葉，曾演過許多惡人及警察角色，因而獲封「御用警察」、「御用惡人」等稱號，惟於2016年拍攝《踩過界》十字韌帶斷裂後翌年離巢，曾與當時的太太移民到加拿大生活後離婚，而何俊軒其後北上開餐廳和拍電視劇，經常在社交平台發布影片，今年3月更宣布再婚，娶嫩妻兼做爸爸。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
樺加沙侷港人本地消費 菜50元一斤、酒店一晚4.4萬創「颱風經濟」
樺加沙逼近香港，油麥菜炒至50元一斤，酒店一晚索價四萬，搶購潮造就短暫的「颱風經濟」。Yahoo財經 ・ 1 天前
樺加沙打風｜柴灣母子觀浪墮海 「黃雨代言人」馬浚偉狠批：不同情身為成年人的魯莽
超強颶風樺加沙襲港，天文台於昨晚發出十號颶風信號，各界都認真準備防災。不過，昨日（23日）於柴灣就有一家四口冒險觀浪，母子不慎墮海，昏迷留醫ICU。「黃雨代言人」馬浚偉昨日就於社交平台發文，狠批觀浪追風行為，更直言：「討厭為了滿足自己窺探慾，而犧牲別人安全甚至性命的人」。Yahoo 娛樂圈 ・ 18 小時前