網民指葵廣地位有如台灣夜市掀熱論 呢啲地方最似？邊啲因素最關鍵？

最近有網民於網上討論區發帖，好奇葵涌廣場從何時起搖身一變成為有如台灣夜市的美食熱點，樓主回憶90年代葵廣非常頹廢，只賣翻版碟及成人影碟，及後千禧年開始有小店如眼鏡舖，當時小食店最多賣魚蛋燒賣，服務街坊客為主，跟現況不同。帖文一出，引起網友熱烈討論，有人指因為葵廣業權分散才可「萬家開花」，過多監管反而會令事物變質；有人認為現時葵廣內小食價格高企，甚至可跟堂食餐廳相若，跟一些較出名的台灣夜市差不多，直言葵廣已從街坊小食聚腳點變成旅遊美食景點！立即睇下文了解詳情啦！

廣告 廣告

👉🏻全新Yahoo Food Instagram上線啦！立即Follow獲取更多飲食攻略

葵廣已跟夜市一樣變旅遊景點？

帖文一出，網友熱議紛紛，有人直指葵廣小食價格貴到追得上堂食，試款小食動輒與正餐價錢相若，失去原有平民親民嘅吸引力！有人提到，以前葵廣跟旺角中心一樣，是年輕人買平衫及打發時間的地方，飲食只是附加價值；不過隨住網購普及，市民買平價貨品毋須再去葵廣，焦點自然轉向美食，尤其是COVID期間沒有堂食，更多人選擇外賣及掃街，推高葵廣美食嘅熱度。慢慢地，葵廣因為大量外來遊客湧入而演變成一個跟夜市差不多的美食旅遊景點，以前賣魚蛋燒賣的街坊小食點已不復在，失去了原本平民化嘅味道。

監管少而形成獨有景象？

另外有網友認為，葵廣能慢慢演變成現今獨有地位，關鍵在於人流及業權分散，造就「萬家開花」的多元化小食店；而且有網友指出，過多監管干預就會破壞本質，因此要取其平衡，真正的夜市是「放養出來」，不是靠規管搞出來的，並以廟街夜繽紛的失敗例子映襯葵廣的獨特性。不知讀者看法如何？

越嚟越貴？

sad

葵廣升呢

慢慢演變而成

想當年

咁講又好似係

兩樣嘢嚟

一個巧合

咁可以點做

圖片來源：連登討論區

全新訂座平台「Yahoo訂餐廳×Openrice」正式上線！

>>立即按此了解更多香港各區餐廳訂座優惠<<

今晚食乜好？即睇最強雞翼食譜、牛油果食譜合集

地區美食合集！香港各區最新餐廳、cafe、甜品店推介

食乜養生好？二十四節氣：中醫教路/湯水進補/穴位養生

自助餐推介！睇盡各種自助餐優惠/回本攻略

想知最新飲食資訊？按此觀看Yahoo Food編輯推介

>>按此下載<< 全新Yahoo APP，領取最新餐廳優惠、氣炸鍋食譜、自助餐優惠，仲有飲食達人教你識煮識食，讓你成為真正全面的美食家，仲唔立即下載？