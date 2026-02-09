葵廣2026推介｜和牛主題小食店/蝦湯拉麵/蚵仔特濃擔擔麵

葵廣一直都係掃街天堂嘅代表，嚟到2026年一齊睇吓有咩最人氣嘅美食啦！

和牛主題小食店 牛執事

圖：nam1019、eatwithhangryal

去到葵廣想有啲新鮮感，搵呢間和牛主題小食店就啱啦！最搶眼一定係Taco壽司，推介金絲鐵板和牛口味，一咬落去脆卜卜，餡料係和牛配明太子醬，味道層次幾有心思。想食得飽啲可以試埋和牛漢堡串、千層和牛同經典和牛串。千層和牛切到好薄，而且個燒汁都幾出色幾入味。全部嘢食都係即叫即做，店員有禮貌又有笑容，成個體驗都幾加分～

蚵仔特濃擔擔麵 滋味隊長

圖：lymyg

一間平靚正小店又多款式嘅小食店，最推介係蚵仔特濃擔擔麵，湯底花生味勁香濃，帶少少辣，飲落又夠厚身；蚵仔又多又大粒，咬落仲有啲爆汁感好滿足！想輕鬆掃街可以兩個人share一碗，再加多一兩款小食，如芝士蟹籽一口牛、芝士黑松露小籠包質素都唔錯㗎。

主打蝦湯拉麵 X2劉住您

圖：sandy73

最值得試係佢哋嘅海鮮蝦湯拉麵系列，蝦湯濃郁得好誇張，飲落有啲似喇沙帶陣陣蝦膏香，但又唔會死鹹，唔覺唔覺就飲到見底。碗入面有三隻大蝦，蝦肉彈牙新鮮，配埋蜆或蠔會更加鮮甜。而且麵份量相對細啲，啱晒想留肚繼續掃街嘅人。不過就淨係得企位，可能會食得趕少少，但單憑湯底同鮮味都值得試吓！

芝士10分麵包 10分麵包

圖：hkplaylist

韓國老闆坐鎮，招牌芝士拉絲麵包口味多咗好多，鹹甜都有得揀。想食鹹可以試蟹柳火腿粟米芝士，餡料幾足，趁熱拉絲最過癮～ 嗜甜就揀朱古力芝士，朱古力香得嚟唔會太膩，同芝士混埋夠晒邪惡。店入面仲有新增嘅自助公仔麵專區，想快快手食飽肚幾分鐘就搞掂。最估唔到係，呢度連醬油蟹都買到，啱晒鍾意韓國嘢嘅朋友～

文：Yanica

編：Kate