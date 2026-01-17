葵涌工廈單位作毒品包裝中心 拘4男涉販毒 當中3人未成年

【on.cc東網專訊】東九龍區警員於周二(13日)下午約3時在長沙灣邨進行反罪惡巡邏期間，發現兩名男子形迹可疑，遂上前截查，並在其中一名男子身上檢獲約9克懷疑「冰」毒及約30.2克懷疑海洛英。經初步調查後，該兩名15歲的本地男童涉嫌「販運危險藥物」被捕。

深水埗區警員經深入調查後，於周四(15日)下午在青山公路—元朗段一網吧內再拘捕一名16歲本地男童，涉嫌「串謀販運危險藥物」，並於同日晚上突擊搜查葵涌和宜合道一工業大廈單位，檢獲約1.47公斤懷疑海洛英及一批毒品包裝工具。

廣告 廣告

人員亦在觀塘偉業街一工廠大廈單位外截獲一名姓姚(18歲)本地男子，並於單位內檢獲約356.8克懷疑「冰」毒及另一批毒品包裝工具，該名16歲男童及18歲男子涉嫌「販運危險藥物」被捕。調查顯示，販毒集團涉嫌以工廠大廈單位作毒品包裝中心，並招攬未成年人士管理毒品包裝中心及在街頭販運危險藥物。

行動中，人員檢獲的毒品總市值約107萬港元。

一名15歲被捕男童已獲准保釋候查，須於2月中旬向執法部門報到；另一名15歲被捕男童則被暫控一項「販運危險藥物」罪，案件已於昨日(16日)上午在西九龍裁判法院提堂；該名16歲被捕男童及18歲男子分別被暫控兩項「串謀販運危險藥物」、「販運危險藥物」罪及一項「販運危險藥物」罪，案件已於今日(17日)上午在九龍城裁判法院提堂。

【更多即時新聞詳情請上東網新聞】