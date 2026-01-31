葵涌工廈單位拖板短路起火 開喉灌救無人傷

八號花園大維修︱未收強制令 法團自願驗樓 一年換兩主席
飛鵝山男子失蹤 救援隊伍山坡尋獲遺體
【on.cc東網專訊】清水灣有人失蹤。一名姓黃(24歲)男子於本周二(27日)晚上7時22分於清水灣飛鵝山道18號飛鵝山莊外最後露面後便告失蹤，其家人於翌日報案。今晨(30日)11時23分，救援隊伍在飛霞路集合，帶同裝備於飛鵝山一帶登山搜索，政府飛行服務隊派出直on.cc 東網 ・ 1 天前
六旬中國婦因踩單車衝燈 被揭日本非法居留近30年
日本兵庫縣警察，周三（28日）因為一名62歲中國籍女子周瑞玲踏單車無視交通燈號而進行調查，卻揭發女子非法入境日本，並逗留了近30年。兵庫縣警察透露，在周三的傍晚，警察在神戶市的中央區一處路口，目擊一名踏着單車的女子因為無視路上的紅燈而繼續前行，被警察即時截停。在調查期間，女子無法提供身份證明，並且在返回警署調查後，發現女子根本沒有有效的居留資格。經過調查，證實女子名叫周瑞玲，她稱自己是在1997年與多人乘船在「東京附近」偷渡抵達日本，沒有正當入境，而且在日本非法居留了29年。因此以違返日本入境法例將她拘捕。警察相信女子可能是匿藏在日本公民的住所內同居多年，並調查這位女子在非法入境後，在日本輾轉去過的地方。am730 ・ 1 天前
拜年收到呢罐即刻反白眼？盤點Top 5「又愛又恨」賀年禮盒！網民：呢罐食到下年都未食完
新年流流，拜年是大熱指定節目，相信大家最怕的已不是被姨媽姑姐們尋根究底式地追問近況（問得太多已麻木及進入免疫階段），反而最怕的是收到老套又沉悶的傳統賀年禮盒！雖然早已包上紅色花紙，但當看到其外形時已經略知一二，分分鐘同時間收到好幾份一樣的傳統賀年禮盒，重複又重複！不知道大家認不認同？以下提及的傳統賀年禮盒，總是在農曆新年期間老是常出現，你必定收過又或者買過，雖然討厭但是又抗拒不了，但這些品牌就是能屹立不倒幾十年，霸雄農曆新年賀年禮盒的排行榜佔上一席位！Yahoo Food ・ 1 天前
景林邨洗魚池 114 條魚死 清潔公司 51 歲管工被捕 涉殘酷對待動物｜Yahoo
【Yahoo 新聞報道】將軍澳景林邨周一（26 日）清洗魚池，過百條魚疑因供氧量不足死亡。據了解，警方周三（28 日）以涉嫌殘酷對待動物，拘捕 51 歲清潔公司管工。Yahoo新聞 ・ 1 天前
上環街頭 5,800 萬日圓劫案｜警至今拘 6 人 包括 1 名報案人 受害人疑於日港兩地先後遇劫｜Yahoo
上環德輔道中發生街頭劫案。《now 新聞》、《am730》等多間媒體報道，今早（30 日）9 時 47 分，一名找換店職員向警方報案，指有兩人在上環德輔道中 272-284 號一棟商業中心對開遭兩賊搶劫，搶走一批現金。賊人得手後上車逃離現場。事主經點算後，證實被賊人盜去 5,800 萬日圓現金，折合約 290 萬港元。《Yahoo 新聞》接消息，疑犯已經在香港機場被捕，案件交港島總區重案組跟進。Yahoo新聞 ・ 1 天前
原定帶往香港 東京5人遇劫失逾4億日圓現金
【on.cc東網專訊】日本東京都台東區東上野周四(29日)晚有3名日本籍和2名中國籍共5名男女，當街遭3人團夥搶走裝有4.2億日圓(約2,100萬港元)現金的行李箱。數小時後，羽田機場亦有一名男子遭企圖搶走巨額現金未果，涉案團夥在逃。兩宗案件的受害者均表示，原計on.cc 東網 ・ 1 天前
屯門寶塘下村露天停車場多輛汽車遭焚毀
【Now新聞台】屯門一個露天停車場有多輛汽車遭焚毀。 起火焚毀的車輛包括私家車、客貨車及的士等，部分燒剩車架。早上六時許，寶塘下村對開露天停車場有多部車起火，消防到場開喉將火勢撲熄，起火原因有待調查。案發前約一小時，現場附近的和田邨有一輛電單車、三部單車及一部手推車懷疑遭縱火焚毀，警方正調查有否關連。#要聞now.com 新聞 ・ 1 天前
警拘39歲男子涉交虛假捐款紀錄申請扣稅 據悉涉訛稱捐款予宏福苑援助基金
【Now新聞台】一名男子涉嫌向政府部門提交虛假捐款紀錄以向庫務署申請扣稅，被警方拘捕。據了解，被捕男子訛稱曾捐款予宏福苑援助基金。警方本月15日接獲庫務署員工報案，據了解，他是處理宏福苑捐款收據小組的成員，懷疑一名39歲男子提供的2.5萬元捐款紀錄，收據上的文字是由AI生成，向銀行查證後亦確認沒有任何該男子的捐款紀錄，相信他為獲得稅務減免而偽造紀錄。警方以涉嫌行使虛假文書拘捕該男子，深水埗警區跟進調查。 #要聞now.com 新聞 ・ 16 小時前
廉署搗破兩集團 涉企圖詐騙政府科技資助1.5億元
【Now新聞台】廉署揭發兩個不法集團涉嫌詐騙政府科技資助1.5億元，行動中拘捕33人，包括一名數碼港時任職員。政府近年為協助中小企轉型，推出多項資助計劃。廉政公署本月中搗破兩個不法集團，分別向數碼港和創新科技署提交約1500宗申請，詐騙約1.5億元政府資助，合計拘捕33人，包括科技服務供應商東主、空殼公司負責人、銀行職員、保險代理等。其中涉及數碼港的案件，一名負責審批數碼轉型支援先導計劃資助的秘書處職員涉嫌多次收受賄賂，包括智能電話及退休後保障等，協助集團處理過千宗申請。廉署指，涉案的大部分為中小企，因不熟悉申請流程而受牽連。廉署執行處總調查主任羅珮詩：「貪污集團向小商戶聲稱只需要申請、毋須付款，還有回贈，小商戶信以為真，以為交文件、簽名就可以得到政府全數資助，連商業登記都交給貪污集團成員。涉案的資助申請全部都是選購十萬元上限的IT方案，但廉署調查發現，申請者只得到極為簡單服務，例如開設簡陋的網頁、加設電子支付二維碼。」至於另一宗案件，集團透過註冊多個空殼公司賄賂相關人員，騙取創新科技署的科技券計劃資助，合計近一億元。廉署執行處總調查主任劉鉑鏘：「集團會首先開設一些空殼公司，這些公司根本沒有任何實質業務，集團分別賄賂銀行、會計、保險三方人士。創科署和生產力局在審批相關申請時，懷疑事有可疑而主動作出舉報。」廉署指，現階段已截停1.2億元、即約8成資助發放，相關調查仍在進行中，暫未發現有政府部門人員涉案；數碼港亦已展開內部複檢，審查其他懷疑申請個案。 #要聞now.com 影音新聞 ・ 17 小時前
中國足壇反腐 73人因假球終身禁止足球活動
（法新社北京29日電） 中國足球協會今天表示，對包括前國足總教練李鐵在內73人終身禁賽，並對13支涉及假球與貪污的頂級職業球隊予以懲處。中港等地媒體報導，中國足協表示，按照中國足球協會紀律準則等相關規定，對有關涉案俱樂部及人員作出行業處罰。法新社 ・ 1 天前
【話題】富士山封山期再次發生違規登山 20 歲中國籍留學生下山跌倒報警求助獲救
富士山在冬季屬全面封山狀態，登山道禁止通行，但日前再次發生違規登山事故。根據日本傳媒消息，一名中國籍 20 歲留學生，於本月 18 日無視禁令，獨自於冬季攀登富士山富士宮口，在接近八合目一帶下山期間跌...運動筆記 ・ 1 天前
本月釣魚短訊騙案近140宗 56歲男收「水務署」短訊損失逾8萬元
警方「守網者」平台公布，本月至今(30日)，警方接獲近140宗釣魚短訊舉報，損失金額共逾940萬港元，其中涉及假冒水務署騙案佔超過四成，涉款逾78萬港元。 近日，有一名56歲男受害人收到假冒水務署發出「繳交逾期水費」短訊。受害人未有懷疑，隨即點擊短訊內釣魚連結並填寫信用卡資料繳費。其後受害人收到銀行通知，指其戶口有一筆未經授權轉賬，才驚覺受騙。最終，受害人在一日內損失超過8萬港元。 警方提醒，釣魚短訊看似手法層出不窮，其實只是舊酒新瓶。如收到任何可疑短訊，應主動向官方機構查證，同時善用「防騙視伏器」或「防騙視伏App」輸入可疑網址/連結，評估詐騙風險。(da/u)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.comAASTOCKS ・ 1 天前
本地｜上環發生劫案 兩賊搶去5800萬日圓
上環德輔道中發生街頭搶劫案，事發於早上9時47分，警方接獲上環德輔道中272號一找換店女職員報案指有目睹2名男子遇劫。 據悉，2名日籍男事主今早帶同5800萬日圓(折合約294萬港元)，乘的士抵達找換店對開落車，落車後隨即被2名身穿賊人搶去其存放日圓現鈔背包。 賊人得手後橫越行車線，在對面東行線登上一輛接應私家車逃去無蹤。據了解，兩名賊人身穿深色衣物。 警方派出大批人員在附近一帶兜截，並翻查閉路電視片段了解犯案經過，事主在場協助警員調查。 永樂街去年底曾發生10億日圓劫案 去年12月18日上環永樂街亦曾發生10億日圓搶劫案，案發後至少共17人被捕，其中7人同被控串謀搶劫，均押後至3月再訊，據悉涉及贓款尚未起回。Fortune Insight ・ 23 小時前
西環薄扶林道八旬翁遭校巴撞倒 昏迷送院搶救
西環發生交通意外。今日(29日)下午1時31分，一輛由李姓63歲司機駕駛的學校小巴，在薄扶林道63號對開位置撞倒一名88歲周姓過路老翁，男子腳部受傷，其後更陷入昏迷。校巴右邊車頭輕微凹陷，地上遺下一灘血迹。警方和救援人員接報後趕至現場，由救護車將他送往瑪麗醫院搶救。警方正在調查事件。據了解，當時涉事的學校小巴由薄扶林道63號屋苑駛出，右轉入薄扶林道上斜行駛，車上並無學童和保母。am730 ・ 1 天前
日圓劫案｜再有上環找換店遭搶劫 兩男被劫去5800萬日圓 暫時未有人被捕
繼上次10億日圓劫案後，今早再發生日圓搶劫案，警方接獲上環找換店報案，指有兩名男人在找換店門外被劫去大批現金，估計涉及金額高達5800萬日圓。BossMind ・ 23 小時前
周一鳴：去年2,500名大專生受騙 總損失逾3億元
警務處處長周一鳴今日(29日)出席一個活動時稱，近年詐騙案已經成為主流罪案，去年有約2,500名大專學生受騙，總損失逾3億元。他表示，青少年的防騙工作刻不容緩，警方希望透過科學化和數據化方式，設計更到位的防騙策略。 他提到，詐騙案對受害青少年不但構成金錢損失，亦造成心理創傷，甚至影響成長、學習和家庭關係，更曾經有受害人因而自尋短見。周一鳴補充，警方聯同香港青年協會推出「青年防騙平台」，匯聚執法部門、社福機構、金融及支付機構等，教育及支援青少年。(da/u)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.comAASTOCKS ・ 1 天前
厄瓜多男童遭拘留引眾怒 德州警用催淚瓦斯驅散抗議者
（法新社德州迪利28日電） 德州警方今天在一處美國移民拘留設施外，動用催淚瓦斯驅散示威群眾。德州州級執法人員穿著防暴裝備回應這場抗議，發射多枚催淚瓦斯，其中一枚落在兩名法新社記者附近，擊中並使其中一人短暫失去行動能力。法新社 ・ 1 天前
本地童趣藝術角色Molly | 20週年巡展香港首站西九文化區揭幕
或者你並非玩具迷或沒有留意本地Art Toy動向，但相信也曾透過不同方式或平台認識由著名香港藝術家Kenny Wong（王信明）設計的童趣藝術角色Molly。今年，這位總是嘴嘟嘟、眼神帶點倔強，卻又不失可愛的童真小女孩20歲了。為隆重其事，Kenny聯同多年的合作夥伴Pop Mart於西九文化區藝術公園藝術展亭舉行《一顆不變的星－Molly 20週年特展》，帶領觀眾展開一段跨越20年的沉浸式時光旅程。men's uno HK ・ 1 天前
打擊圍標 政府：對大維修大廈收集情報 若涉罪會執法
【on.cc東網專訊】政府計劃修例，進一步打擊圍標。議員陳學鋒今日(30日)在立法會保安事務委員會上關注執法部門如何配合其他政府部門針對大廈圍標問題執法，當局回應指執法部門正與民政事務總署聯繫，一旦知悉有大廈將進行大維修，包括反黑組人員在內便會收集情報，若發現牽on.cc 東網 ・ 1 天前
上環5800萬日圓劫案6人落網 包括「內鬼」日籍漢 起回部分贓款
【on.cc東網專訊】上環昨晨(30日)2名日本籍男子於德輔道中272號一找換店對開，遭2名匪徒劫去約5,800萬日圓現金(折算約294萬港元)，得手後登上一輛接應私家車逃去。警員經追查後，在香港國際機場拘捕疑犯。消息指，案件至今有6人被捕(包括5男1女)，當中on.cc 東網 ・ 1 小時前