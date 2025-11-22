葵涌工廈單位檢值290萬元毒品 18歲仔涉販毒被捕扣查

搶購攻略 迪士尼酒店低至6折
【on.cc東網專訊】深水埗區警員經深入調查後，昨日(21日)下午約2時30分，在葵涌葵豐街一工業大廈展開反毒品行動，於該大廈一單位外截查一名形迹可疑男子。
人員在該單位內檢獲約3.7公斤懷疑氯胺酮、約1公斤懷疑霹靂可卡因及575枝懷疑含有依托咪酯的煙彈。行動中檢獲的毒品總市值約290萬元。
經調查後，人員拘捕該名姓林(18歲)本地男子，涉嫌「販運危險藥物」，他現正被扣留調查。
