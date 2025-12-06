葵涌巴士的士與垃圾車相撞 12人受傷包括途人

【Now Sports】世界盃完成抽籤，由於隊數增加，分組賽只有少數強撼強，充滿新鮮感。不過個別小組，仍像歷史重演。其中C組與1998年的A組最相似，有3隊相同。1998年A組是巴西、蘇格蘭、摩洛哥與挪威， 而今屆C組是巴西、蘇格蘭、摩洛哥及海地。當年C組巴西鬥蘇格蘭正是該屆的揭幕戰，最終巴西贏2:1。蘇格蘭闊別世界盃決賽周28年，沒想到又要遇上足球王國。事實上，蘇格蘭合計9次晉身世界盃決賽周，有5次遇上巴西。L組的英格蘭與克羅地亞、加納及巴拿馬同組，對英格蘭而言，型格上亦有點兒像2018年的G組，當年英格蘭是與比利時、突尼西亞及巴拿馬同組，即是都面對一支實力相當的歐洲球隊、一支非洲球隊及巴拿馬。當年英格蘭僅以小組次名身份晉級。

now.com 體育 ・ 13 小時前