葵涌廣場2樓一間二手書店，一名22歲、持有香港身份證的巴基斯坦裔男銷售員疑因爭客問題與鄰舖職員起爭執。期間有人報案求助。警員處理案件期間有人極不合作及情緒激動，最終以「在公眾地方作出擾亂秩序行為」拘捕男子。(Threads)

葵涌廣場一間二手書店的22歲巴基斯坦籍男店員，周三（27日）鄰近店鋪職員發生爭執，警方介入期間，巴籍男作出言語挑釁及施襲，當日警方以涉嫌在「公眾地方作出擾亂秩序行為」及「襲警」將其拘捕。警方稱案件經調查後，疑犯被控一項「公眾地方內擾亂秩序行為」罪及「襲擊執行職責的警務人員」罪，今日（29日）在西九龍裁判法院提堂。

葵青警區昨日表示，周三警區人員於葵涌廣場處理一宗糾紛案期間，一名男子情緒失控，破壞社會安寧，並對警員作出言語挑釁及施襲被捕。葵青警區聯同新界南總區刑事部及機動部隊人員昨於葵涌廣場進行高調巡邏，以維持公共秩序，亦藉此向即將開學嘅青少年派發反毒品「依托咪酯」單張，提醒青少年向毒品說不。警方再次強調，對於任何阻礙警務人員執法和相關違法行為， 將秉持零容忍態度，並將果斷執法，以維護警員及公眾安全。

原文刊登於 AM730 https://www.am730.com.hk/本地/葵涌廣場二手書店巴籍男-被控擾亂秩序及襲警今提堂/594063?utm_source=yahoorss&utm_medium=referral