葵涌廣場二手書店爭客警介入 銷售員辱警片段瘋傳 涉擾亂秩序被捕

葵涌廣場2樓一間二手書店，一名22歲、持有香港身份證的巴基斯坦裔男銷售員疑因爭客問題與鄰舖職員起爭執。期間有人報案求助。警員處理案件期間有人極不合作及情緒激動，最終以「在公眾地方作出擾亂秩序行為」拘捕男子。(Threads)

社交平台瘋傳一名南亞裔男子在葵涌廣場爆粗辱罵警員的片段。事發在周三(27日)下午，現場在葵涌廣場2樓一間二手書店，一名22歲、持有香港身份證的巴基斯坦裔男銷售員疑因爭客問題與鄰舖職員起爭執。期間有人報案求助。警員處理案件期間有人極不合作及情緒激動，最終以「在公眾地方作出擾亂秩序行為」拘捕男子，事件中沒有人受傷。

警方表示，事發在昨日下午4時許，一名22歲外藉男子在上址因瑣事與鄰近店舖職員發生爭執。警員接報到場，期間男子拒絕合作，警員作出多次警告，經初步調查，以「涉嫌在公眾地方作出擾亂秩序行為」將其拘捕，現正被扣留調查。據悉，被捕為巴基斯坦籍人士，持有本港身份證。

社交平台瘋傳影片所見，該名非華裔男子操純正廣東話與警員在葵涌廣場大聲對答，期間多次爆粗。一名男警用手指向該名男子說：「唔好郁」男子回應：「郁乜X嘢手呀依家？」警員稱：「你冷靜少少。」男子大罵：「你同我講啲廢話？法例你識唔X識呀？你老X，傻仔！毅進仔你收皮，你老X讀多啲書啦！」

自稱香港出世有身份證 「唔係行街紙呀！」

其中1名警員稱「依家警告你」男子激動：「警告你老X呀！唔好以為著制服就大X晒呀你」警員回應：「我唔係大晒！」男子以粗口繼續指罵。其他警員則稱：「先生冷靜啲呀！」亦有警員啟動隨身攝錄器，男子不屑說：「影咪影囉，九唔搭八」。

該名警員再向男子稱：「依家無人話你」男子回應：「你話我『你大聲嗌』做乜X嘢呀？」警員稱「你搞到人地圍觀。」男子回應：「圍觀咪圍觀囉，你識唔識法例呀？我香港市民嚟㗎！香港出世呀！我俾埋身份證你！唔係行街紙呀！」男子手持一張相信是身份證的物件。而警員則向隨身攝錄器報出當時時間、警員編號等，以及提出警告，並指警告夠3次，會以「遊蕩罪」作出拘捕：「我依家拉你。」警又要求對方說話細聲，男子稱「我講野大聲唔代表無禮貌！」最終警員用手觸碰該名男子，導致他情緒更激動。惟片段最終未有顯示拘捕過程。

