最新家庭收入統計出爐 全港中位數升至3萬元
葵涌廣場店員涉襲警 消防處緊接到葵廣「洗太平地」發15張「消除火警危險通知書」
葵涌廣場一名二手書店男店員近日與警員爭執，以涉嫌在公眾地方擾亂秩序行為及襲警被捕。警方翌日出動逾數十人高調巡查葵涌廣場，消防處昨日亦緊接與警方進行聯合行動，在葵涌廣場發出15張「消除火警危險通知書」。
消防處回覆傳媒查詢，指在聯合行動中派員到葵涌廣場進行消防安全巡查，及宣傳社區防火應急教育。行動中，共發出15張「消除火警危險通知書」，要求相關人士就阻塞逃生途徑、楔開防煙門、消防裝置及設備因欠缺保養或損壞而操作效能不良等違反《消防條例》的事項，在限定時間內消除相關火警危險。
發現13道防煙門有問題
另外，消防處發現有13道防煙門出現操作不良或損壞的情況，將向相關負責人採取跟進行動；同時發現有一道防煙門懷疑被改建，將會轉介至相關部門跟進。
原文刊登於 AM730
