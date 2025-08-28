葵涌廣場書店職員涉辱罵警員被捕 翌日數十警出動巡查商場 商戶：警察話會再嚟︱Yahoo

網上流傳相片顯示，葵涌廣場今日（28日）出現大量警察。（網傳相片）

【Yahoo新聞報道】葵涌廣場昨日（27日）發生警員遭辱罵事件， 有二手書店職員涉擾亂跌序被捕 。今日網上流傳影片顯示該商場今日出現大批警察，有商户透露警方分別於早上 11 時和下午 2 時左右出現，每次有數十位警員出動，巡查商場內的二手書店。

昨日（27日）葵涌廣場有二手書店與鄰近店舖發生爭執，警方接報到場後，一名外籍店員以粗口連番辱罵警員，最後被警方以「在公眾地方作出擾亂秩序行為」拘捕。

有商戶認為，事件不會影響客人來商場買書的意欲。

「始終香港係法治社會」

二手書店負責人孔先生接受《Yahoo新聞》訪問時指，今早11時許甫開店，已見商場內有約 40 至 50 位警員。他們對場內的二手書店進行巡查，檢查店內有否售賣盜版書籍或進行違法活動。孔先生指，明白警方因咋日的衝突事件而來，「始終香港係法治社會，搞到咁大件事，咪要嚟警告吓我哋」，但就對無辜受到其他書店牽連感到無奈。

店舖檢查需時約 10 分鐘。孔先生指，期間有顧客在店，但亦可「照常做生意」，「雖然可能會有少少嚇親啲客」，但對店舖生意沒有太大影響，「不過警察都話呢幾日會再嚟」。

商戶：不影響客人買書意欲

商場另一間二手書店負責人林小姐指，警方分別於今早 11 時和下午 2 時出現，巡查場內的二手書店，「睇吓我哋有冇做犯法嘢」。她引述警方稱，基於昨日葵涌廣場內發生二手書店相關衝突，故今日再次前來巡邏及了解書店生態。

林小姐認為，事件不會影響客人來商場買書的意欲，「始終佢哋都嚟開，已經喺度幫襯咗好多年」，故不會對店舖生意造成太大影響。

《Yahoo新聞》今日下午就上述巡查向警方查詢，正等待回覆。