葵涌廣場二樓的梳乎厘班戟店「鳩戟」遭大批警員調查，當中包括多名便衣人員。（Facebook荃灣葵青友圖片）

社交平台Threads有網民發帖，指葵涌廣場二樓的梳乎厘班戟店「鳩戟」，周一（24日）遭大批警員調查，當中包括多名便衣人員。發帖者指：「佢哋好似搜緊間鋪！我仲見到鳩戟有個男職員俾便衣捉住！」，另有目擊網民稱「望住個職員比人帶走」。現場照片可見，有軍裝警圍封店舖，多名便衣警於店內調查。

消息指被捕男子為「鳩戟」東主

警方確認，警務處國家安全處昨日於葵涌區採取執法行動，拘捕一名32歲本地男子和一名27歲本地女子，他們涉嫌違反《維護國家安全條例》第24條「作出具煽動意圖的作為」罪、「協助罪犯」罪及「管有危險藥物」罪。消息指被捕男子為「鳩戟」東主。

廣告 廣告





社交平台Threads有網民在發帖，指葵涌廣場二樓的梳乎厘班戟店「鳩戟」，周一（24日）遭大批警員調查，當中包括多名便衣人員。

調查顯示，該名男子涉嫌於2020年10月至今年10月期間，多次透過其擁有的店鋪的社交媒體平台發布具煽動意圖的帖文，並資助危害國家安全的活動。經調查後，警方亦於被捕男女位於葵涌區的住所檢獲小量懷疑大麻。兩名被捕人現正被扣留調查。此外，警方根據法庭手令，搜查其位於葵涌區的店鋪，並檢獲現金及相關單據。

據悉，被捕男子為「鳩戟」東主，涉於過往數年間多次透過「鳩戟」社交媒體平台發布具煽動性貼文，包括煽動敵對中央政權、號召武裝革命的片段、倡議港人成立「海外臨時政府」，並展示帶有「港獨」意味的旗幟及標語。

警方於早前調查另一宗「煽惑他人參與暴動」案件時發現，今次被捕男子以日薪方式聘請「煽暴案」被捕人於其食店擔任所謂「一日店長」數天，最終給予約十萬港元薪酬。有關薪酬水平明顯過高，極不尋常，警方懷疑有人借短期聘請作幌子，向該被捕人提供大額資金，助其持續從事違法及危害國安的活動，遂作出拘捕行動。據了解，受聘的男子為早前被控以「煽暴罪」的吳子樂。警方財富調查仍然持續進行，另有消息指昨日另一九龍城區食店「嚐樂」東主，亦懷疑涉案被警方帶走調查。

原文刊登於 AM730 https://www.am730.com.hk/本地/葵涌廣場班戟店-鳩戟-被搜查-涉店舖社交平台發煽動貼文及協助罪犯-兩男女被捕-更新-/621866?utm_source=yahoorss&utm_medium=referral