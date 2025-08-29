葵涌廣場連日大批警察駐守巡邏 消防查走火通道 發 15 張「危險通知書」｜Yahoo

【Yahoo 新聞報道】葵涌廣場本周三發生警員遭辱罵事件，二手書店巴籍店員與鄰近店鋪爭執，警方介入期間被指出言挑釁，涉嫌襲警等罪被捕。事件發生後，警方自周四起一連兩日派員到葵涌廣場各層駐守、巡邏及派發單張，消防處今（29 日）亦到場檢查走火通道等，期間共發 15 張「消除火警危險通知書」。

大批警員今日下午起在葵涌廣場巡邏，消防員、軍裝警員於商場各走火通道檢查，亦有警員連日在場派發「依托咪酯」禁毒傳單。

消防處回覆《Yahoo 新聞》指，處方今日與警務處進行聯合行動，派員到葵涌廣場進行消防安全巡查，及社區防火應急教育宣傳。巡查行動中，處方共發出 15 張「消除火警危險通知書」，要求相關人士就阻塞逃生途徑、楔開防煙門、消防裝置及設備因欠缺保養及／或損壞而操作效能不良等事項，在限定時間內消除相關火警危險。

另外，處方發現有 13 道防煙門出現操作不良或損壞的情況，將會向相關負責人採取跟進行動；同時發現有一道防煙門懷疑被改建，將會把該懷疑違規事項轉介至相關部門跟進。

處方亦發現，有兩個消防花灑頭和兩個消防喉轆被阻塞，遂發出警告信要求有關人士盡快移除阻塞物，並考慮採取進一步執法行動。

