葵涌廣場｜警方等五部門聯合執法 消防處提3檢控 警：營造安心消費環境｜Yahoo

【Yahoo 新聞報道】葵涌廣場再被執法部門巡視。警方葵青警區昨日（2日）聯同消防處、海關、食環署及衞生署控煙辦，採取聯合執法行動。期間，控煙辦就違例吸煙行為發出定額罰款通知書，消防處巡查逃生途徑及消防裝置等，並對違規情況發出通知書及提出檢控。

警：防範店鋪盜竊、欺詐

葵青警區在 facebook 發文交代聯合執法行動。警方到場全面巡查，防範店鋪盜竊、欺詐等潛在常見罪行，並向商戶、找換店及市民派發防罪宣傳單張，提升防罪及防騙意識。

控煙辦發3告票

控煙辦就違例吸煙行為發出 3 張定額罰款通知書。消防處人員巡查時發現，處所或持牌食肆內有逃生途徑阻塞，亦有防煙門被楔開，消防裝置或設備阻塞或損壞等情況，向相關負責人發出 7 張《消除火警危險通知書》，並提出 3 宗檢控。

海關反侵權

此外，海關人員向商戶派發傳單，宣傳反侵權信息，提醒商戶採購物品時應小心謹慎，避免觸犯《商品說明條例》和《版權條例》。葵青警區表示，行動中各部門緊密溝通與分工協作，執法人員根據法例採取相應處理措施，葵青警區稱將持續聯同各部門加強執法巡查，守護社區安全有序，為市民營造安心的消費與活動環境。

警方等五部門巡查葵涌廣場。（葵青警區 facebook）

警方等五部門巡查葵涌廣場。（葵青警區 facebook）