葵涌梨木道躺平的士溜前 51歲的哥涉不小心駕駛遭票控

【on.cc東網專訊】執法部門留意到近日網上流傳一段短片，顯示一輛市區的士於1月28日上午，在葵涌梨木道懷疑未有適當固定汽車制動器而讓車輛溜前。

人員主動對案件展開調查。經深入調查後，今日（3日）票控一名51歲本地男司機涉嫌「不小心駕駛」。事件中並無人受傷。

據網上流傳片段所見，該的士駛至斜落，載有鴨舌帽的的哥，躺平在司機位，而的士緩緩地溜前，期間一度停車，然後再向前溜。

根據《道路交通條例》，干犯不小心駕駛，最高可被判監禁6個月及罰款5,000元。執法部門呼籲駕駛人士，不小心駕駛屬嚴重罪行，一經定罪，除會被罰款外，亦可能判處監禁，市民切勿以身試法。執法部門會繼續在各區進行執法行動，打擊其他交通違例事項，透過嚴厲執法確保道路暢通、保障市民安全，並提高道路使用者的安全意識。

【更多即時新聞詳情請上東網新聞】