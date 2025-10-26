葵涌物流倉年底結業 13歲老狗將失依靠急尋家

【動物專訊】13歲狗狗「黑仔」兒時被人遺棄在葵涌物流倉中，從此由一班倉友餵食照顧至今，雖然沒有家庭生活，但對狗狗而言這裡已是他的家。然而好景不常，該物流倉將在今年12月結業，黑仔將失去依靠，熱心市民Emily希望能夠盡快幫黑仔找到領養家庭，讓他可以安享晚年。

Emily表示，黑仔在BB時，被某倉友遺棄在該物流倉，由其他好心倉友餵食至今，黑仔已視該倉為家，平時都在倉內活動，不會走出大門。但天下無不散之筵席，該貨倉即將結業，「到時沒有人可以繼續照顧他，其中一位倉友朋友向外求助，希望幫他找到地方安老。」

黑仔性格溫馴，對人十分友善，只是沒有跟其他動物相處的經驗。他已經打齊防疫針及已絕育，這麼多年來亦有好心人一直提供心絲蟲藥、杜蚤水、杜蟲藥等。黑仔健康正常，只是左後腳關節有一點痛症，但平時上落貨台和樓梯都沒問題。

貨倉預計在今年12月結業，黑仔快將失去容身之所，現時時間緊逼，如有意領養黑仔，可透過本報Facebook專頁報道所載聯絡方法，與Emily聯絡。

物流倉快將結業，13歲老狗將失容身之所，急尋領養。

