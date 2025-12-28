葵涌興芳路大廈墮石屎 婦人頭部受傷送院

瑪嘉烈醫院。（資料圖片）

葵涌今早發生高空墮物意外。今日（28日）早上約8時47分，興芳路196號葵豐大廈外牆高處突然有石屎剝落，剛巧一名途經的婦人猝不及防被擊中，頭部受傷流血。救護員接報趕至，所幸傷者清醒，能自行登上救護車，隨後送往瑪嘉烈醫院治理。警方正就事件展開調查。

現場所見，墮下石屎約近拳頭大小，擊中婦人後墮地碎裂成三塊。警方已封鎖涉事範圍，避免途人靠近；屋宇署亦會派員到場勘察，以確定大廈外牆安全情況。

