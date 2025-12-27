葵涌邨住戶「打橫」晾衫，房屋署表示已警告住戶(Threads圖片)

葵涌邨有住戶在單位外牆，「打橫」伸出晾衣架，晾曬大批衣服。房屋署表示非常關注事件，已嚴正警告有關住戶，應正確使用單位內設置的標準晾衣架，切勿在外牆位置掛放任何物品。

鎖定涉事單位及進行家訪

有網民在社交平台Threads上載片段，看到一個位於葵涌邨的單位外有「打橫」的晾衣長桿，「表示好神奇」。房屋署回覆傳媒查詢，指根據紀錄過往無收到相關投訴。但本月21日留意到相關帖文後，已即時派員巡查邨內所有樓宇，並於翌日鎖定涉事單位及進行家訪。

廣告 廣告

署方指住戶承諾不會再作出相關不當行為，而近日觀察到住戶無再使用長桿把衣物伸出窗外晾曬。若再發現違規行為，會按《屋邨管理扣分制》扣7分，若於2年內累計扣16分，會被終止公屋租約。

原文刊登於 AM730 https://www.am730.com.hk/本地/葵涌邨住戶-打橫-晾衫-房屋署表示非常關注已警告住戶/631363?utm_source=yahoorss&utm_medium=referral