葵涌麗瑤邨起火4傷1貓死 疑內地手機充電短路釀禍

昨日（2日）晚上11時15分，葵涌麗瑤邨富瑤樓13樓一個單位的客廳突然起火，冒出大量黑煙。警方和救援人員接報後趕至現場，消防出動一條喉及一隊煙帽隊進行灌救，約14分鐘後成功將火熄滅。火警中，約150名住客緊急疏散，4人受傷送院，包括起火單位69歲女戶主，她左腳腳踭燒人傷；一名76歲男子；一名42歲男子和一名59歲子疑似疏散時心臟病發，體力不支倒在地上，需由救護員治理，4人由救護車同送瑪嘉烈醫院治理；另有一隻貓死亡。消防初步調查相信火警由手機充電引起，起火原因並無可疑。

女戶主向傳媒透露，事發時獨自在客廳，正為一部內地牌子的手機充電，僅僅「叉了三、兩個字（約15分鐘）」後前往洗手間，未幾便發現充電器起火，火勢一發不可收拾。由於手機已被焚毀，她只能倉皇逃出求助鄰居報警。

