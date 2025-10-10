葵芳邨輪椅老婦以石頭丟鴿鴿 目擊者引述對方解釋：因為他們便溺

【動物專訊】欺負動物是十分懦弱和惡劣的行為，有熱心市民昨日在葵芳邨目擊一名坐輪椅的老婦，至少3次以石頭丟向旁邊草叢的白鴿，白鴿受驚飛走，她即場質問老婦為何這樣做，對方說是因為白鴿便溺。熱心市民已報警，希望能夠制止這類傷害動物的行為。

熱心市民向本報提供影片，指事發時是昨日下午2時50分，拍片時已是那老婦第3次向白鴿丟石頭。影片中看到老婦在草叢中執拾石頭，並拍攝到老婦轉身將石頭丟向白鴿，幸好沒有丟中，但白鴿嚇得飛起。

該市民對本報表示：「報警前我有向對方了解為何這樣做，對方說因為他們便溺。」她又表示，因為後來到警署落口供，所以不清楚那老婦有沒有再繼續以石頭襲擊白鴿。

本報正向警方查詢跟進情況。根據《防止殘酷對待動物條例》，任何人如殘酷地打、惡待動物，或殘酷地讓動物驚嚇，即屬違法，最高可罰款20萬元和監禁3年。

一名坐輪椅老婦昨日被人目擊以石頭丟白鴿，圖為她在草叢拾石頭。

輪椅老婦舉起石頭丟出。

白鴿被丟石頭受驚飛起。

