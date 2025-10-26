香港美食嘉年華

香港盛事浪接浪，除中環美酒佳餚巡禮昨結束外，消費門檻較低的香港美食嘉年華正在葵芳的葵涌運動場舉行。昨展期第二天適逢周日，成為不少家庭和情侶消遣的好活動。有市民表示，場內熟食售價不算很實惠，但因支持留港消費入場；亦有市民表示，場內乾貨性價比較高，看到心儀產品便會購入。有展商則表示，展期屬剛剛開始，大部分入埸人士先採取「觀望態度」，亦估計客人在試食後回頭率較高，展期較後段生意額會較高。

由香港中華廠商聯合會主辦的第12屆香港美食嘉年華，於上周六(25日)起至11月2日於葵芳的葵涌運動場舉行。昨日入場人士不少是當區居民，亦有居新界西市民專誠入場。黃先生和張女士昨午入埸，主要目標是購買乾貨，他們指，在場內購買的陳皮、湯包和火腿等，售價比場外商店划算，形容部分便宜接近一半。

香港美食嘉年華 街訪

入場為支持本地消費

除有目標的消費者，亦有情侶在社交平台影片知悉活動結伴入場。Roy和Rina表示，入場沒有特定目標，只是放假當做消閑活動，「睇到咩啱食買嚟食」。他形容，食物價錢雖不能說很實惠，但發現不少乾貨性價比則不錯，為支持留港消費，故有時間或會再進埸。

至於展會設有320個攤位，分布於六大主題區，搜羅了各式各樣的食品飲料、糧油麵食、參茸海味、廚具用品等。昨日所見部分如罐裝鮑魚低至100元8罐，100元原隻金華火腿。

出售急凍食品攤檔負責人Gloria坦言，展期剛開始生意不算多，入場消費者以附近居民為主，可能周六日天氣較熱，暫時最多人光顧是即食的急凍芒果。

展商︰料展期最後幾天較多消費者

售賣冷藏食品老闆Samson表示，入場人士有遊客、內地客，但主要以本地客較多。他又指，因品牌屬「老字號」，光顧的暫時以熟客為主，展期首兩日生意平均，暫未見有大突破，但對自家食品品牌有信心，相信有客人在試食後回頭光顧機會非常高。

售賣海味產品的攤檔職員Alvin則稱，因前天才開展，現時不少客人處於觀望，但按以往經驗在展期最後幾天，會有較多消費者掃貨，期望之後銷售情況可見增長。

活動開放時間朝11晚9，除食買活動外，大會亦準備了包括嘩鬼巡遊、魔術表演及兒童K-Pop舞蹈大賽等節目。活動入場費6元，市民可於每天晚上7時後免費入場；身高1米或以下小童、65歲或以上長者及殘疾人士則全日免費入場。

原文刊登於 AM730 https://www.am730.com.hk/本地/葵芳香港美食嘉年華開鑼-市民-乾貨性價比較高/612267?utm_source=yahoorss&utm_medium=referral