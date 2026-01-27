葵芳美食｜沖繩過江石燒牛「YAPPARI Steak」登陸香港 $78起歎富士山熔岩石板燒牛板腱

來自沖繩那霸的YAPPARI Steak在日本有超過70間分店，蹤跡更遍佈澳洲、新加坡及東南亞多個國家。品牌標榜扒類以富士山熔岩石板燒製，而且CP值高，$78起就可以歎到牛板腱，沙律、湯、白飯及意粉更可任添。

位於葵芳新都會廣場。

採用富士山熔岩石板 鎖住肉汁

這間石燒牛的最大賣點是扒類均以富士山熔岩石板燒製及奉客，店方表示石板具備遠紅外線特性，可令肉質保持滿鮮嫩多汁之餘亦不易燒焦。置於烤爐的富士山熔岩石板蓄熱性超強，上桌時溫度可高達攝氏230度，高溫可維持長達20分鐘，這店的牛扒會原塊以約五分熟的熟度上桌，客人可邊吃邊利用石板燒至理想熟度。

扒類均以富士山熔岩石板燒製及奉客。

$78起歎石燒牛板腱 任食沙律+湯+飯

石燒牛共8款，有牛板腱，到牛臀蓋肉、肉眼、西冷、牛柳、牛舌等選擇，份量可選100克、150克、200克及300克，價錢亦吸引：招牌的牛板腱$78就可歎到100克，牛臀蓋肉及牛肩胛100克都不過$88。原來將品牌引入香港的集團其中一項業務正是肉類入口商，自然可以優惠價錢入口高質肉類再回饋客人。與日本店不同，香港店選用阿根廷120日穀飼安格斯牛扒，肉味濃郁帶油脂甘香，還標榜無基因改造、抗生素或生長激素，並通過阿根廷安格斯認證。點石燒扒類還可於自助區任添沙律、湯、飯及意粉，性價比高。

牛板腱 $78/100克、$88/150克、$108/200克、$158/300克

店方會將牛扒煎至半熟奉客，客人再可按照個人喜好於石板上煎至心水熟度。

餐廳內設有自助區，沙律、白飯、意粉及湯都可無限追加。

除了牛扒這店亦有供應丹麥豚扒及雞扒。

逾10款調味 必試綜合香料粉

品牌還提供逾10款非常適合配燒肉的調味料讓客人自行配搭燒肉，必試品牌自家拼配的綜合香料粉，由羅勒、鹽、胡椒粉、醬油、炸蒜粉、辣椒粉、紅甜椒、芫荽、牛至及歐芹等十多款香料混合而成，灑點在石燒牛上令味道昇華不少；另外還有原棵鮮磨山葵蓉、紅哈瓦那辣椒、洋蔥燒肉汁及蒜蓉味噌等選擇。

提供逾10款調味料。

自家拼配的綜合香料粉由羅勒、鹽、胡椒粉、炸蒜粉、辣椒粉、芫荽及歐芹等十多款香料混合而成。

原棵鮮磨山葵蓉以原棵山葵連葉、根、莖一起製成醬。

香港限定溫泉蛋慢煮牛肉丼

香港店亦供應一系列限定飯類及小食，當中溫泉蛋慢煮牛肉丼採用安格斯牛肩胛，以55度慢煮兩小時，肉質粉嫩軟腍，還配以洋蔥蓉，以甜味吊出肉香。此外，咖哩牛筋飯、沖繩風味塔可飯、醋味噌牛舌及吉列蝴蝶蝦等亦是只有香港店才提供的菜式。

溫泉蛋慢煮牛肉丼 $88

YAPPARI Steak

地址：葵芳興芳路223號新都會廣場5樓574A號舖（地圖按此）

文、攝：Amy Luk

