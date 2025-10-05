蒙古戈壁發現 14 萬年前人類歷史的石器工具

一項突破性的研究顯示，古代人類群體曾在蒙古戈壁沙漠居住，當時這裡是一片湖泊和濕地的繁榮景觀。這項研究發表於 PLOS One，顯著地推遲了人類在該地區的出現時間，從大約 14 萬年前延續至約 8,000 年前。儘管戈壁沙漠如今以其嚴酷的乾旱環境聞名，研究人員指出，在早期全新世期間，較為潮濕的氣候為早期人類社區提供了良好的生存環境。

這項新研究由一個國際考古學家團隊發表在 PLOS One，研究了戈壁沙漠中一個由於氣溫上升而乾涸的湖泊。研究團隊甚至發現了多達 2,700 件的石器工具。Luulityn Toirom 古湖為他們提供了珍貴的證據，顯示人類在戈壁沙漠的潮濕階段曾經存在。這些證據表明，人類的出現時間早於預期，並展示了他們在這些短暫潮濕時期如何適應沙漠景觀的能力。

通過研究湖泊沉積物、土壤層次和附近的地形，研究人員確定了古湖的大小和形狀，並分析了氣候變化。他們綜合這些證據，推斷出當地居民的生活方式、他們的活動以及他們如何製造這些工具。研究顯示，早期的智人是一群具有策略性、對氣候敏感的採集者，能夠在沙漠邊緣繁榮生存，並在全球冰川融化的過程中向新領土擴展。

在研究中，科學家們調查了位於蒙古中部的 Luulityn Toirom 古湖。他們綜合應用地質考古學、沉積學、光學刺激發光年代測定及石器分析等技術，發現該山谷盆地在更新世和早期全新世期間曾經擁有湖泊，這一時間可追溯到 14 萬年前。值得注意的是，光學刺激發光技術幫助研究人員了解土壤最後一次暴露於陽光的時間，揭示了人類活動的最深層次，這些活動的年代介於 8,000 年至 13,000 年之間。

在回收的 2,726 件石器工藝品中，顯示早期人類擁有高超的工具製作技巧，顯示他們具備前瞻性思考的能力。從刮削皮革到處理木材和骨骼，這些工具由從遠處採集的玉石和瑪瑙製成，表明早期人類的流動性、貿易及採集範圍非常廣泛。

根據該研究，FV92 地點的工具顯示人類「從其他地方運送原材料，使用結構化的減少序列製作刀片，並用於刮削、切割以及處理植物和動物材料等多種任務。」這揭示了蒙古戈壁沙漠地區工具製作和使用的「複雜和組織化方法」。研究作者指出，「值得注意的是，該地點附近並沒有原材料的出露。」

這些早期人類高度流動，擁有廣泛的環境知識。他們可能會跨越相當大的距離以獲取所需材料，甚至用於屠宰動物和處理植物。因此，考古學家能夠捕捉到這些早期人類在歷史關鍵時刻的生活方式，當時氣候變化使他們能夠在逐漸變暖的戈壁沙漠中擴散。

這是少數幾項採用多學科方法，旨在理解戈壁沙漠早期全新世人類活動的研究之一，揭示了他們如何與土地互動並適應不斷變化的氣候。研究聚焦於冰河時代後的人類擴散，這一過程得以實現正是因為氣溫上升和他們所採用的生存策略。作者在研究中指出，「這項研究是綜合性多學科項目的一部分，旨在重建史前社群如何利用戈壁沙漠的自然環境。」所獲得的結果有助於填補關於中亞乾旱地區史前社群存在和技術行為的知識空白。

