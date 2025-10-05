中秋節｜「暴龍媽媽」製作環保薯條盒燈籠
蒙古戈壁發現 14 萬年前人類歷史的石器工具
一項突破性的研究顯示，古代人類群體曾在蒙古戈壁沙漠居住，當時這裡是一片湖泊和濕地的繁榮景觀。這項研究發表於 PLOS One，顯著地推遲了人類在該地區的出現時間，從大約 14 萬年前延續至約 8,000 年前。儘管戈壁沙漠如今以其嚴酷的乾旱環境聞名，研究人員指出，在早期全新世期間，較為潮濕的氣候為早期人類社區提供了良好的生存環境。
這項新研究由一個國際考古學家團隊發表在 PLOS One，研究了戈壁沙漠中一個由於氣溫上升而乾涸的湖泊。研究團隊甚至發現了多達 2,700 件的石器工具。Luulityn Toirom 古湖為他們提供了珍貴的證據，顯示人類在戈壁沙漠的潮濕階段曾經存在。這些證據表明，人類的出現時間早於預期，並展示了他們在這些短暫潮濕時期如何適應沙漠景觀的能力。
通過研究湖泊沉積物、土壤層次和附近的地形，研究人員確定了古湖的大小和形狀，並分析了氣候變化。他們綜合這些證據，推斷出當地居民的生活方式、他們的活動以及他們如何製造這些工具。研究顯示，早期的智人是一群具有策略性、對氣候敏感的採集者，能夠在沙漠邊緣繁榮生存，並在全球冰川融化的過程中向新領土擴展。
在研究中，科學家們調查了位於蒙古中部的 Luulityn Toirom 古湖。他們綜合應用地質考古學、沉積學、光學刺激發光年代測定及石器分析等技術，發現該山谷盆地在更新世和早期全新世期間曾經擁有湖泊，這一時間可追溯到 14 萬年前。值得注意的是，光學刺激發光技術幫助研究人員了解土壤最後一次暴露於陽光的時間，揭示了人類活動的最深層次，這些活動的年代介於 8,000 年至 13,000 年之間。
在回收的 2,726 件石器工藝品中，顯示早期人類擁有高超的工具製作技巧，顯示他們具備前瞻性思考的能力。從刮削皮革到處理木材和骨骼，這些工具由從遠處採集的玉石和瑪瑙製成，表明早期人類的流動性、貿易及採集範圍非常廣泛。
根據該研究，FV92 地點的工具顯示人類「從其他地方運送原材料，使用結構化的減少序列製作刀片，並用於刮削、切割以及處理植物和動物材料等多種任務。」這揭示了蒙古戈壁沙漠地區工具製作和使用的「複雜和組織化方法」。研究作者指出，「值得注意的是，該地點附近並沒有原材料的出露。」
這些早期人類高度流動，擁有廣泛的環境知識。他們可能會跨越相當大的距離以獲取所需材料，甚至用於屠宰動物和處理植物。因此，考古學家能夠捕捉到這些早期人類在歷史關鍵時刻的生活方式，當時氣候變化使他們能夠在逐漸變暖的戈壁沙漠中擴散。
這是少數幾項採用多學科方法，旨在理解戈壁沙漠早期全新世人類活動的研究之一，揭示了他們如何與土地互動並適應不斷變化的氣候。研究聚焦於冰河時代後的人類擴散，這一過程得以實現正是因為氣溫上升和他們所採用的生存策略。作者在研究中指出，「這項研究是綜合性多學科項目的一部分，旨在重建史前社群如何利用戈壁沙漠的自然環境。」所獲得的結果有助於填補關於中亞乾旱地區史前社群存在和技術行為的知識空白。
推薦閱讀
其他人也在看
Roland 重拾傳承價值，超越純粹商業考量
Roland 若只發佈過 TR-808，這家公司依然值得在音樂設備殿堂中佔有一席之地。TR-808 可說是自電 […]TechRitual ・ 17 小時前
中國展開歷史性北極探險，搭載載人及無人潛水器
中國最近完成了其第十五次也是規模最大的北極海洋科學考察，這次考察中成功實現了首次在北極冰下的載人深潛任務。這項 […]TechRitual ・ 14 小時前
自動駕駛卡車提升美國運輸能力
美國陸軍可能很快就會獲得具有自動駕駛能力的新型重型卡車。根據新合約，由 Oshkosh Defense 開發的 […]TechRitual ・ 18 小時前
Snapdragon 8 Elite 旗艦芯配 200MP 主鏡頭，HONOR 500 Pro 曝光!
根據知名爆料渠道 SmartPikachu 的最新消息，HONOR 500 系列將配備Snapdragon 8 Elite 處理器，及延續系列經典的 200MP 高畫質主鏡頭配置，有望成為最強中階手機之一。Mobile Magazine ・ 5 小時前
Tesla 申請可充氣 Cybertruck 尾翼專利以提升拖曳效率
Tesla 最近正在探索一個新穎的解決方案，旨在應對其 Cybertruck 最大的挑戰之一：拖曳效率。這家汽 […]TechRitual ・ 22 小時前
OpenAI 和 Jony Ive 共同打造的 AI 裝置或因「技術難題」延後
OpenAI 與 Jony Ive 共同打造的 AI 裝置似乎推進得並不順利，根據金融時報最新的報導，雙方目前正在努力克服「技術難題」，原定 2026 年的發佈時間甚至可能因此延後。Yahoo Tech HK ・ 4 小時前
PlayStation獨佔3A遊戲只剩「復仇和悲傷」？外媒：懷念PS3時代的單純樂趣
索尼旗下 PlayStation 平台過去以其眾多高品質的第一方獨佔大作稱霸市場，除了遊戲玩法本身外，敘事部分更是能帶給玩家宛如觀賞好萊塢大片般的沉浸體驗。然而，最近外媒 IGN 的一名編輯卻發文直言，他對 PlayStation 近幾年的第一方遊戲劇情感「膩了」，因為主題全部都太過重複，不是復仇就是悲傷類型。Yahoo Tech HK ・ 4 小時前
OpenAI政策急轉彎！AI「Sora2」涉侵權日本動漫IP，執行長仍看好「同人作品」新型態
OpenAI 旗下影音生成模型 Sora 2 在今年 9 月 30 日時展開邀請測試，但推出不到 1 週，OpenAI 就因版權內容引起的爭議，緊急轉彎修改政策。許多人認為，是因為目前網路上大量出現和日本大各知名 ACG IP 有關的影片，讓 OpenAI 在 10 月 3 日火速發出新公告，確認調整對版權內容的使用規範，防止潛在的法律訴訟風險。Yahoo Tech HK ・ 4 小時前
Discord驚爆安全洩露事件！客服系統存取權流出，Discord認用戶姓名、電子信箱可能全都露
推出 10 年以來，通訊軟體 Discord 早已從原本只有玩家使用的遊戲通訊軟體發展成全球許多人，不論是不是遊戲玩家都會使用的社群通訊軟體。不過，近日 Discord 所使用的第三方客服系統發生了資料洩漏安全事件，因此 Discord 用戶的真實姓名、使用者名稱、電子郵件、信用卡卡號末四碼等個人資料都可能已經被洩露。Discord 也發電子郵件給使用者們證實此事，並且也提醒用戶們必須提高警覺。Yahoo Tech HK ・ 4 小時前
《Minecraft》超過14年的挑戰終於完成，實況主走1255萬格來到地圖邊緣「邊境之地」
世界最暢銷遊戲《Minecraft》在不同領域都有令人驚嘆的實況主與內容創作者，而這位創作者 KurtJMac 腳踏實地的冒險長達了 14 年，他用走的完成了親自見到《Minecraft》的地圖邊緣「邊境之地」（Far Lands），這段旅程距離為 12550821 格，在這段時間也為不同的慈善單位募款超過 50 萬美元。Yahoo Tech HK ・ 4 小時前
Unity爆嚴重資安漏洞！逾7成熱門手遊恐受影響，Steam與微軟緊急應變
知名遊戲引擎大廠 Unity，最近公開一項關於引擎嚴重的安全漏洞，編號為 CVE-2025-59489。根據官方資訊，該漏洞會影響從 Unity 2017.1 版本之後，所有以 Unity 引擎開發的 Android、Windows、Linux 和 macOS 遊戲。由於 Unity 在遊戲開發者之中相當受到歡迎，因此目前已經有不少 PC 遊戲先行下架修改。Yahoo Tech HK ・ 4 小時前
海南今起暫停2025年海南省汽車置換更新補貼政策
海南省商務廳發公告稱，自今日(6日)凌晨零時起暫停2025年海南省汽車置換更新補貼政策。家電、家裝家居及手機數碼等產品補貼按現行政策繼續實施。汽車報廢更新及電動自行車以舊換新補貼政策保持不變。 公告具體顯示，新車《機動車銷售統一發票》開具時間在暫停前的消費者可正常申請補貼，其後補貼申請將不再受理。(ta/w)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.comAASTOCKS ・ 10 小時前
颱風麥德姆逼近 廣東省湛江市對全市實行「五停」指令
根據一份政府通告，隨著颱風「麥德姆」逼近，廣東省湛江市計畫於10月4日起在湛江市全域範圍內分批次採取「五停」措施即：停課、停工、停產、停運、停業。Bloomberg ・ 2 天前
菲律賓宿霧6.9級強震｜主要旅遊景點有無影響？觀光設施與交通運作如何？即睇菲律賓觀光部說法
菲律賓宿霧（Cebu）外海於9月30日晚發生規模6.9級強震，造成當地停電、建築物倒塌及供水嚴重短缺，罹難人數不斷上升，重創宿霧北部地區。究竟震央距離宿霧主要旅遊景點及宿霧國際機場有幾遠？有否影響當地觀光設施與交通運作？一齊睇睇菲律賓觀光部的說明！Yahoo 旅遊 ・ 7 小時前
謝展寰：非放棄或取消垃圾收費 日後視乎需要及條件再考慮
政府繼續暫緩垃圾收費。環境及生態局局長謝展寰表示,不是放棄或取消垃圾收費,日後會視乎需要及條件再作考慮。infocast ・ 2 天前
鄭希怡回流香港生活仍奢華 意外曝光2層豪宅內貌 客廳面積大到可以打波
鄭希怡（Yumiko）日前驚喜現身關智斌（Kenny）啟德演唱會，合唱《相對濕度》及《閒人勿近》，充滿回憶殺。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 小時前
木村拓哉都着！日本FamilyMart便利店賣襪爆紅，踩界東京開服飾專門店
日本便利店 FamilyMart 近年不甘於只賣飯糰便當，自 2021 年推出自家服飾品牌 Convenience Wear 後，憑著親民價格及時尚設計打出名堂。當中最受歡迎的橫間襪款，連天王木村拓哉都有穿著示人，成功將便利店服裝由「執漏」級別提升到潮流單品，更成為大家去日本必定會必手的潮流單品。今年 9 月， FamilyMart 更在東京芝浦開設首間服飾專門店，正式宣告進軍時裝界。Yahoo Style HK ・ 8 小時前
小紅書揭香港三大「低調炫富」行為 請客返屋企食飯都算？
小紅書熱議「香港三大低調炫富行為」，從請客返屋企食飯、擁私家車北上，到成為馬會會員，全被視為實力象徵。Yahoo財經 ・ 8 小時前
Theresa傅寶誼拍片親身示範「剛動了兩個地方」 網民：其實你已經很美
經常捲入容貌升級疑雲的傅寶誼（Theresa，前名：傅穎）最近於小紅書出po表示「臉上剛動了兩個地方」，吸引不少網民關注及留言。Yahoo 娛樂圈 ・ 11 小時前
《風林火山》被內地市場拋棄 預測票房無一億 遭《豬豬俠》單日票房逼近
由麥浚龍執導的香港警匪犯罪劇情鉅製《風林火山》，自國慶檔上畫後爭議聲音不絕，觀眾毀譽參半。根據《風林火山》的票房數字，走勢相當不利，最新預測內地票房少於一億元，對比「傳說級」的4億元投資額，有分析形容電影已遭「市場拋棄」，就連同期上映的《豬豬俠》單日票房都經已逼近Yahoo財經 ・ 1 天前