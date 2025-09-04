本周後期或有低壓區發展
蒙牛2025年半年報：持續深耕 國際化業務漸入佳境
香港 - Media OutReach Newswire - 2025年9月4日 - 8月27日，蒙牛乳業（2319.HK）發布2025年度中期業績公告，顯示今年上半年實現收入415.7億元，經營利潤35.4億元，同比增長13.4%。同時，得益於蒙牛持續推進的精益化管理成效顯著，上半年其經營現金流實現同比增長46.2%，經營利潤率提升1.5個百分點至8.5%。
業績發布後，基於對未來前景的看好，蒙牛獲得摩根大通等機構進一步增持，星展集團（DBS）及申萬宏源等則給予蒙牛「買入」評級。
深入在地經營的艾雪冰淇淋
在財報中，蒙牛的國際業務表現亮眼。公開數據顯示，艾雪冰淇淋於2015年進入印尼市場，三年內年銷售額從2,000萬元增長至12億元，目前該品牌年營收已突破20億元，在印尼市場市佔率達34%，位居市場第一，同時在菲律賓市場排名第二，在越南市場市佔率躍升至行業第二，並已拓展至泰國等周邊國家。
艾雪品牌創新實施「冰櫃投放計劃」，累計向印尼鄉村地區投放近60萬台冰櫃，覆蓋約40萬家零售終端，並配套提供電費補貼政策，有效構建了銷售網絡。值得注意的是，艾雪透過策略性投資建立了完整的本地化供應鏈體系，包括以合資方式建設冷鏈基礎設施，以及在印尼自建三座生產基地，有效解決了跨境物流的瓶頸問題。
目前艾雪在東南亞地區已建成4座生產基地，其「研發 + 通路 + 供應鏈」的本地化營運模式，不僅在東南亞構築了堅實的競爭壁壘，更為拓展其他市場提供了可借鑑的經驗。
貝拉米助力全球業務體系升級
貝拉米有機奶粉作為蒙牛國際化戰略的重要支柱，正在東南亞市場展現出強勁的增長動能。作為源自澳洲的有機嬰幼兒食品品牌，貝拉米旗下高端產品線「貝拉米白金有機A2」持續高速增長。貝拉米在東南亞高端母嬰市場的成功布局，也推動了蒙牛全球業務體系的完善與升級。
據了解，貝拉米近年持續拓展東南亞市場，其中越南市場表現尤為突出，有力帶動奶粉業務增速超越行業平均。據悉，該品牌2025年上半年已完成產品線升級，經典藍罐系列及有機藍盾系列新品已陸續登陸澳洲與越南市場。值得關注的是，在近期舉行的經銷商簽約儀式上，澳洲政府駐越南的貿易與投資參贊親自出席見證，這是對貝拉米產品品質的高度肯定。貝拉米在越南市場的品牌影響力持續提升，不僅多次獲得越南國家電視台專題報導，還通過接待越南政府代表團及行業協會考察團，進一步提高了品牌在當地市場的認知度。
國際化邁入新階段
在業內人士看來，乳品行業國際化面臨供應鏈、產品本地化與品牌信任度等多重挑戰，蒙牛的國際化戰略突破了單一產品輸出模式，透過「產品－品牌－文化」三位一體的策略，構建了立體化的出海體系。
在品牌層面，蒙牛借助全球影響力IP強化情感連結，體育行銷成果顯著。自2018年成為FIFA世界盃首家中國乳品贊助商後，持續贊助世界盃、奧運會，透過「我不是天生強大，我只是天生要強」的主張，將「要強」精神與體育拼搏精神綁定，加深全球對其品牌價值與乳品品質的認同。
在文化輸出方面，蒙牛化身中華文化的傳播者，融入文化出海的大敘事中。例如與《哪吒2》合作，不僅推出聯名產品，更將IP創意推向全球。
蒙牛的國際化展現出中國品牌出海的新路徑：從產品本地化、品牌IP化到文化共鳴化，實現從「中國製造」輸出者到「中國價值」傳播者的轉變，完成從「走出去」「走進去」到「走上去」的升級，以戰略定力與文化自信穩步邁向國際舞台。
