蒙眼綁手著尿片 以色列交回巴人遺體揭恐怖虐待

由以色列交還至加沙的巴勒斯坦戰俘遺體，揭示了不同程度的虐待。圖為加沙 Nasser 醫院醫生正在檢驗一名戰俘遺體。(Photo by Abdallah F.s. Alattar/Anadolu via Getty Images)

以巴停火，並不代表悲劇的終結。隨着雙方互相交還人質或戰俘，包括已經遇害者的遺體，不人道的故事持續公諸於世。英國《衞報》報道，以色列交還至加沙的巴勒斯坦人遺體當中，最少有 135 具殘缺不全。他們生前被囚禁於聲名狼藉的 Sde Teiman 覊留中心，被關押在籠內、蒙住雙眼、鎖上手銬，甚或穿著尿片束縛在床上。

有遺體頸部被綁 有被坦克輾過痕跡

報道引述加沙衞生部總監 Dr Munir al-Bursh 及 Nasser 醫院發言人指出，根據驗屍報告及遺體包裹袋藏有的文件得悉，這 135 人曾經被關押於以色列軍營所在的 Negev 沙漠。文件以希伯來文書寫，清楚顯示遺體來自 Sde Teiman，部分人更曾被抽取 DNA 化驗。Sde Teiman 本來是屍體保存的設施，但同時是個集中營。

停火以來，哈馬斯及以色列陸續交換了人質或戰俘，包括已經遇害者的遺體，其中以色列向加沙交還了 150 名巴勒斯坦人的遺體。《衞報》取得的遺體照片當中，發現部分死者仍被蒙着雙眼，或反鎖雙手，其中一張照片更顯示，死者的頸部被繩綁着。醫生指出，驗屍過程中清楚顯示，以色列殺害及虐待很多巴勒斯坦人，證據包括近距離發射的彈孔及被坦克輾過的痕跡。由於遺體只有編號，沒有姓名，當局正着手身分辨認工作。

大量巴勒斯坦人遺體身上發現虐待證據，人道組織要求國際社會展開獨立調查。圖為上周五（17 日）巴勒斯坦人在加沙為一名由以色列交還的戰俘舉辦喪禮。(Photo by Abed Rahim Khatib/Anadolu via Getty Images)

已交還到加沙的巴勒斯坦人遺體可能只佔少數，根據以色列傳媒及覊押中心人員揭露，以色列保存過接近 1,500 具從加沙運過來的巴勒斯坦人遺體。人權組織要求有關方面展開調查，有多少人死於 Sde Teiman，有多少是遭殺害的。

「他們把狗帶來向我們射尿」

《衞報》引述覊押中心的吹哨者透露，有些戰俘是從加沙的醫院被押送過來的，他們有些肢體受傷，有些傷口被感染，痛得不停呻吟。吹哨者指出，這些戰俘不斷追問為何要被押送過來，以軍根本沒有證據證明他們是哈馬斯成員。

曾被關押於 Sde Teiman 長達 20 個月的巴勒斯坦記者 Shadi Abu Seido， 在停火後獲釋。他就是去年 3 月在加沙的醫院接受治療期間被以軍強行帶走的，「他們把我脫清光，然後綁在冰冷的地方，長達十小時，然後再被送往 Sde Teiman 足足一百日，其間一直被扣上雙手、蒙上雙眼。覊押中心內的戰俘不是被殺便是精神失常，他們（以軍）會拖着狗兒過來向我們射尿，當我問他們為甚麼會被捕，他們就說已經殺掉所有記者，帶我過來是要我死幾百次」。

以色列人道組織「以色列人權醫生」（Physicians for Human Israel）囚犯及關押人士部總監 Naji Abbas 指出，前所未有的大量巴勒斯坦人在以色列拘禁下死亡，加上死者被虐待或疏忽照顧的紀錄，加上最近交還的遺體，已足夠說明緊急獨立國際調查、向以色列問責的需要。

以色列國防軍回應稱，已要求以色列監獄管理當局展開調查，並辯稱他們已適當及小心對待覊留人士，任何針對以軍不當行為的指控都會審視及處理，軍警會就適當個案展開刑事調查。