游錐食譜｜蒜苗火腩生炆游錐

老公生日，於是一齊去街市買啲好野返黎屋企整比佢食，咁啱比我地遇到靚游錐，好呢整呢味男人的浪漫過佢啦

製作時間: 1小時內

份量人數: 3-4人



食材

游錐 半條

蒜苗 1札

蒜頭 6瓣

红蒽頭 2粒

蒝茜 1札

燒肉 一份

油 適量

豆豉 少許

欖角 少許

冰糖 適量

鏗魚汁 1湯匙

生抽 1湯匙

蠔油 1茶匙

米酒 適量

味淋 少許

白胡椒粉 少許

生粉 少許





作法:

1 ：

先將游錐用粗鹽省淨，通去中心骨內血糟，洗淨隔乾水份備用

2 ：

落酒，白胡椒粉，捻，塩，生粉略醃魚身備用

3 ：

將燒肉肥音及皮起出下油入鍋，先以低油溫小火放入蒜瓣，蒜苗白，紅蒽頭蒝茜根慢火炸油，直到油充滿蒽香蒜香便夾起所有香菜猪皮盛起留用

4 ：

香蔥油仍留鍋內再次熱到150-170度油溫便可放入已朴上生粉的游錐泡油走油泡油到6成熟取出盛起備用（一件一件炸會比較易控制油温）

5 ：

再轉以沙鍋，先下少許炸魚的蒽油及3/爆香料頭及火腩回鍋，放入已走油的游錐下調料汁醬，大量蒜苗，香菜加蓋炆焗

6 ：

的15-20分鐘後攢酒焗多5分鐘收汁便可上桌享用





- 食譜來源 : https://cook1cook.com/recipe/53028

- 發掘更多美食 : https://cook1cook.com