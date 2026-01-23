蒜蓉包食譜｜氣炸牛油蒜蓉包

新年餐桌上必不可少有魚有肉，而廣東人又有「無雞不成宴」的說法，白切雞豉油雞滷水雞都煮過了，不如今年試試鹽焗雞？很多人以為在家做古法鹽焗雞很大陣仗，但其實並沒有想像中複雜，可以用上砂鍋來焗砂鍋鹽焗雞。選上約1斤至1.5斤的雞會比較好控制焗雞時間，如果人多或者買兩隻雞，會比用一隻大雞效果理想。把鹽炒熱後再放入包好的雞焗熟便可，上桌時可以先原鍋讓親朋好友拍照打卡，可以把熱鬧氣氛炒得更熾熱，然後才拿去手撕上碟，方便食用，即睇如何製作砂鍋鹽焗雞：

Yahoo Food ・ 1 天前