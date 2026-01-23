錦綉花園 5 億工程︱特委會決議分拆招標遭管理公司推翻
蒜蓉包食譜｜氣炸牛油蒜蓉包
家中剛買了新鮮的法式長麵包，正好自家製熱騰騰的蒜蓉包，配湯或燉肉吃一流！
製作時間: 15分鐘內
份量人數: 3-4人
食材
法式長麵包 6件
牛油 25克
大蒜 6瓣
鹽、黑胡椒碎、雜錦香草碎 各少許
作法:
1 ：
食材大合照
2 ：
先將牛油隔熱水座溶；大蒜磨泥。
3 ：
把溶化的牛油和大蒜泥混合，並以鹽、黑胡椒碎和雜錦香草碎調味。
4 ：
把2塗在法式長麵包片的其中一個切面。
5 ：
把法式長麵包片放在氣炸鍋內，牛油蒜泥向上，並以170度氣炸2-3分鐘即可。
6 ：
完成！
- 食譜來源 : https://cook1cook.com/recipe/53843
- 發掘更多美食 : https://cook1cook.com
