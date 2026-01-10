中環的葡萄牙餐廳 Casa Lisboa 走入第 17 個年頭，依然堅持「真正葡萄牙人味道」，由來自葡萄牙的總廚 Rodolfo Vicente 主理，將當地常見的家常菜與傳統風味帶進鬧市。 迎接 2026，新一輪「Taste of Portugal」晚市菜單載譽歸來，由即日起至 2 月 26 日逢星期一至四供應，每位只需 $398，便可以一次過試勻 6 道葡萄牙傳統菜，還可以無限追加國民級甜品「木糠布甸」！ 6 道菜晚餐：4 前菜＋1 主菜＋任食甜品 「Taste of Portugal」晚市菜單，全枱先共享 4 款前菜，其後每人從 5 款主菜中自選一道，再以任食木糠布甸作結尾。 餐廳亦提供 Sangria、House Wine 和幾款無酒精雞尾酒，以優惠價配搭晚餐，大家可以一邊小酌，一邊慢慢認識葡萄牙味道。​ 前菜部份相當有代表性，以蒜蓉和橄欖油烹煮的八爪魚上枱時油面仍在微微冒泡，蒜香與海水氣息一同升起，是葡菜餐廳常見的經典開場。傳統炸馬介休球則用上六成馬介休，入口能吃到一絲絲魚肉纖維，加上芫荽和自家製蒜蓉蛋黃醬，鹹香中帶點清新。​...

