蠔食譜｜蒜蓉焗生蠔
製作時間: 30分鐘內
份量人數: 1-2人
食材
桶蠔 1桶
娃娃菜 2顆
金菇菜 1包
粉絲(浸軟) 1包(細)
蔥花 適量
滾油 3湯匙
醬料
蒜蓉 2湯匙
辣椒 適量
生抽 1湯匙
鹽 少許
雞粉 1茶匙
糖 1.5茶匙
紹興酒 1湯匙
胡椒粉 適量
芝麻油 適量
作法:
1 ：
生蠔用生粉及鹽洗淨，隔水備用
2 ：
鍋底掃油，鋪入娃娃菜
3 ：
鋪上金菇菜及粉絲
4 ：
鋪上生蠔
5 ：
醬料拌勻
6 ：
灒入滾油拌勻
7 ：
醬料平均鋪在生蠔上
8 ：
蓋上鍋蓋，大火煮滾，轉中小火焗10分鐘
9 ：
撤上蔥花即可
- 食譜來源 : https://cook1cook.com/recipe/54995
- 發掘更多美食 : https://cook1cook.com
