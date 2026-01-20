蟶子食譜｜蒜蓉牛油蒜蟶子

街市見一兜$80 有十隻蟶子，咁平就帶返屋企蒸嚟食。

製作時間: 15分鐘內

份量人數: 3-4人



食材

蟶子 10隻

蒜頭 半個

有鹽牛油 20克

蔥粒 少許

龍口粉絲 50克

上湯 適量





作法:

1 ：

蒜頭刴蓉，蔥綠切粒，清洗乾淨蟶子肉和殼。 上湯足夠煮一個粉絲份量，上湯加熱後加入粉絲，用筷子鬆散後即熄火備用（勿煮太耐）

2 ：



凍鑊加入牛油、少許油和蒜蓉，開中細火炒香蒜蓉。粉絲盛起隔去上湯，放入蒜蓉牛油鑊中，撈勻備用

3 ：

蟶子面鋪上蒜蓉粉絲，熱水蒸4分鐘（太多可能要分碟蒸。）

4 ：

蔥粒放在碗中，滾油淋在蔥粒上，之後加在蒜蓉粉絲面即可，喜歡可加少許美極或蒸魚生抽調味。 *今次份量較多，我選用水波爐蒸蟶子，我做法先用蒸氣功能連焗盤加熱8分鐘，取出焗盤後閂門，焗盤鋪上蟶子，蟶子面鋪上蒜蓉粉絲蒜7分後，再贊上蔥粒熟油，美極調味即成。

5 ：

