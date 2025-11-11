平日蜆多是用來炒食，如果滾湯也多配上瓜類，但台灣流行一種家常湯水是用蒜頭煮蜆湯，這個蒜頭蜆湯有補充體力，增強免疫力的功效，飲起來非常香，而且不難煮。蒜頭內有一種大蒜素（Allicin）成分，是相當強大的抗氧化物，根據Advances in Therapy發表的研究，大蒜素能有效減少罹患感冒的機率，所以這個湯也是預防感冒湯水！要留意的是蜆最好先用少量水半蒸煮至開口，洗淨沙粒，也可以去掉壞蜆，不會因為一粒蜆破壞一鍋湯，即睇如何製作蒜頭蜆湯：

蒜頭蜆湯（2人份量）

烹煮時間：20分鐘

材料

蜆500克

薑2片

蒜頭10瓣

本菇80克

葱1條

米酒2湯匙

鹽少許

胡椒粉少許

清雞湯900毫升

麻油幾滴

做法

蒜頭蜆湯食譜｜蒜頭蜆湯預防感冒！想好飲秘訣是蒸蜆至開口吐沙再煮

1. 蒜頭去皮拍裂，薑切絲，切葱花，蜆浸鹽水吐沙。

蒜頭蜆湯食譜｜蒜頭蜆湯預防感冒！想好飲秘訣是蒸蜆至開口吐沙再煮

2. 把蜆放入鍋中，加兩湯匙水，蓋上收中火，蒸煮至蜆開口即撈起。

蒜頭蜆湯食譜｜蒜頭蜆湯預防感冒！想好飲秘訣是蒸蜆至開口吐沙再煮

3. 煮滾清湯，加蒜頭和薑絲，再加入本菇和米酒，下蜆收中火煮3分鐘，適量加胡椒粉和鹽，熄火加葱花。

