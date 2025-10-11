張宇人、陳健波不競逐連任立法會 過去爭議一覽
蒲亭回應諾貝爾和平獎議題 稱川普盡許多努力
（法新社莫斯科10日電） 俄羅斯總統蒲亭今天表示，美國總統川普為了解決全球「危機」，「做了很多努力」；但川普是否應該榮獲諾貝爾和平獎，蒲亭說這並非由他來評斷。
川普（Donald Trump）自從重返白宮以來，屢次強調自己應為了在全球幾場衝突解決過程中所扮演的角色而獲頒諾貝爾和平獎。但他的說法遭到觀察家評為粗略而誇大。
在諾貝爾和平獎定於今天揭曉前夕，川普重申他的說法，稱本週在他斡旋下達成加薩走廊（Gaza Strip）第一階段停火協議，並表示這是他終結的第8場戰爭。
挪威諾貝爾委員會（Norwegian Nobel Committee）今天將和平獎頒給委內瑞拉反對派領袖馬查多（Maria Corina Machado）。她將這項榮譽獻給川普。
蒲亭（Vladimir Putin）今天在塔吉克接受媒體記者詢問川普是否應得獎時，他回答：「現任美國總統是否值得獲頒諾貝爾獎，這不是我能評斷的。...但他確實做了很多事來解決這些複雜危機，這些危機持續了數年，甚至是數十年。」
針對中東，蒲亭表示：「如果我們成功實現所有唐納（川普名）力求的目標，…那會是歷史大事。」
川普其後在他的社群媒體平台「真實社群」（Truth Social）轉貼蒲亭這段發言的影片，並寫上：「感謝蒲亭總統！」
其他人也在看
美國民調公司：中國是世界上最安全國家之一、超越美國
蓋洛普最新《2025 年全球安全報告》顯示，中國是全球最安全國家之一，居民安全感位列第三，法律與秩序指數名列第四；美國居民安全感落後，性別差距明顯。鉅亨網 ・ 6 小時前
特朗普對中祭出100%新關稅 阿里巴巴等中概股血流成河
美國前總統特朗普週五 (10 日) 再度對中國發出強硬言論，表示若重返白宮，將大幅提高對中國進口商品的關稅，並指控中國「變得非常敵對」，引發美股中概股全面下挫，血流成河。鉅亨網 ・ 16 小時前
爆一爆｜滙豐私有化恒生 地產佬脚軟（Louise）
滙豐（0005.HK）私有化恒生（0011.HK）的消息一日，嚇到一班地產佬腳軟，謂滙豐今鑊不單止「閂埋門打仔」，對於地產債仔來說，直頭係「落閘放狗」。Yahoo財經專欄 ・ 10 小時前
陸永中秋BBQ家中巨大花園意外曝光 複式豪宅主人房擁大露台 客廳超大空間感
農夫成員陸永除咗Rap得，更憑搞笑形象成功入屋，近年拍劇、拍戲、主持，以及廣告瓣瓣掂，吸金力極強，因此愈搬愈豪。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
特朗普宣布11月1日起對中國加徵100%新關稅
美國總統特朗普週五 (10 日) 表示，美國將自 11 月 1 日起，對中國進口商品加徵 100% 的新關稅，「這是在目前所支付關稅之上額外加徵的稅率」。同時，特朗普宣布，美國也將於同日對「所有關鍵軟體」實施出口管制。鉅亨網 ・ 12 小時前
UNIQLO x JW Anderson聯名10.17登場！5款英倫復古優雅風單品必鎖定，隨便搭都穿出高級感
UNIQLO x JW Anderson聯名於10月17日回歸！這個與英國設計師品牌JW Anderson合作的系列，來到2025年秋冬聯名以經典英倫風格為基礎，重新詮釋冬日必備單品。系列既有剛擔任Dior創意總監的Jonathan Anderson設計感，又保持UNIQLO實用舒適與親民價的聯名，根本就是秋冬衣櫥救星！Yahoo Style HK ・ 1 天前
孫藝真與玄彬婚後的「模範愛情關係」！彼此尊重是必須，孫藝真大讚玄彬：讓我做回自己
孫藝真在產後復出的首部電影《徵人啟弒 /選擇有罪》慶功宴上亮相，老公玄彬罕見現身支持，這是兩人婚後首次同框，引起網絡熱議。而孫藝真最近亦在YouTube訪談節目《精靈在炯》中，大談婚後生活與育兒日常。她坦言，為人太太和母親後，讓她感到前所未有的幸福。Yahoo Style HK ・ 1 天前
$2XX任食大閘蟹！京都大酒樓大閘蟹+片皮鴨放題56折優惠 任食2小時再送蠔皇鮑魚伴金錢/滋補養生湯
踏入10月，又到食時令大閘蟹的最佳季節！於黃大仙、大埔及美孚都有分店的京都大酒樓突發10月6日下午三點於KKday推出「120分鐘任食大閘蟹及片皮鴨放題」限時56折優惠，折後人均只需$298即可無限任食大閘蟹、京式片皮鴨、太史燴蛇羹、荷香蒸海蝦等多款美食，一次過滿足海鮮迷及燒鴨控的味蕾！吃貨們一於約齊朋友或屋企人去食餐勁喇！Yahoo Food ・ 15 小時前
「長腳蟹」呂慧儀日前入院做檢查有感孤獨 單親媽媽忙拍劇獨力養大蟹籽
「長腳蟹」呂慧儀自從與黃文迪離婚後，一直以單親媽媽身份獨力照顧蟹籽Anton。她近日於IG分享入院的照片，一度令粉絲十分擔心。Yahoo 娛樂圈 ・ 5 小時前
有線耳機復古潮捲土重來，年輕人愛上它！「一原因」比無線耳機更受Z世代寵幸
近年來，隨著科技的進步，無線耳機一度成為市場主流，但令人意外的是，傳統的有線耳機卻悄悄在日本年輕人間重新流行起來。究竟是什麼原因讓有線耳機重新獲得年輕人青睞呢？Yahoo Style HK ・ 5 小時前
羅樂林陳寶儀同居分房生活關係良好 與許紹雄一家團圓聚餐齊慶中秋
羅樂林曾表示與第二任太太陳寶儀已分房瞓多年，不過二人一直都沒有離婚，繼續同居分房生活，並保持良好的家庭關係。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
持槍警衛、財神年畫、蛇羹飯堂 一代人心中的恒生記憶
恒生銀行被滙豐私有化，引發港人懷舊潮。從巴籍警衛與大銅閘，到財神年畫、蛇羹飯堂，恒生是一代香港人的集體回憶與城市情感象徵。Yahoo財經 ・ 1 天前
恒生私有化｜滙豐據報作價曾3次提高 談判代號「珍珠」「紫荊花」作掩飾
滙豐控股(005)宣布以每股155元私有化恒生銀行，並在計劃完成後，撤銷恒生逾50年的上市地位，消息震撼金融界。據《彭博》引述知情人士透露，滙豐早於今年9月初便已向恒生董事會提出私有化要約，並在3度上調收購報價。am730 ・ 1 天前
講經｜恒生股東「賤賣」53年上市老字號？｜李鴻彥
關於滙豐銀行以每股155元私有化恒生銀行一事，坊間不少KOL發表意見，巧合地、有趣地、玩味地不約而同地認為滙豐此舉明智，抵刁云云，TLDR，一句到尾：如果我是恒生銀行股東，我唔會贊成私有化，既然咁抵，點解要賣俾滙豐？BossMind ・ 1 天前
全球晶片供應鏈準備應對中國稀土管制新規
【彭博】— 隨著中美貿易戰升級，為了限制稀土材料出口，中國採取了迄今最有針對性的行動，全球半導體供應鏈企業正在準備應對由此帶來的供應中斷。Bloomberg ・ 15 小時前
林穎嫺返港慶中秋優雅風采依然 女兒遺傳優良基因洛杉磯選美獲獎
1987年香港小姐季軍兼最上鏡小姐林穎嫺（Wing）當年一出道就備受TVB力捧，先後演出《大都會》、《男兒本色》等劇集Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
網紅五索玩「你問我答」稱：有錢都唔包馬生 談及小朋友即爆喊
35歲的網紅「五索」（鍾睿心）今年初被爆出是坐擁百億身家的66歲大生銀行主席馬清鏗的情婦，事後高調接受訪問兼繼續拍片，表示自己住半山豪宅兼身家過億，過着奢華生活，故被網民封為「最強小三」。五索於周四(10月6日)上載短片大玩「你問我答」，當提及孩子更忍不住流淚。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
79歲夏雨透露將回內地定居 原來一早有跡可尋？
79歲夏雨由60年代從影至今已超過60年，1974年由亞視前身麗的映聲轉投TVB拍劇，之後加入《歡樂今宵》，多年來拍攝過唔少膾炙人口嘅作品Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
美政府停擺第10天 白宮稱已啟動首輪大規模聯邦裁員行動
白宮預算主任沃特(Russell Vought)周五在社交媒體發文稱，美國政府停擺已進入第10天，並已開始實施聯邦裁員行動。 據白宮高級官員透露，已有數千名聯邦員工被裁，但具體規模尚不清楚。美國衛生與公共服務部及商務部的員工已受影響。 此次裁員是美國現代歷史上政府資金中斷期間首次出現的大規模正式解僱，與以往政府臨時停擺時以無薪休假形式處理不同。 部分民主黨眾議員批評裁員行為「不道德、不正當，而且可能違法」。法院將於10月16日就聯邦工會申請禁止裁員的請求舉行聽證。 此次政府停擺期間，超過三分之二的聯邦員工仍在工作，包括必要職位及有長期資金支持的崗位，其餘員工被迫停工，且大多數停工者無薪。 (me/t)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.comAASTOCKS ・ 20 小時前
【UNIQLO】限定優惠 基本恤衫及長褲低至$99（即日起至16/10）
Uniqlo今期限定優惠帶嚟一系列初秋返工穿搭必備的基本恤衫及長褲， 幫你提升專業好感度！喺網店落單揀埋門店自取，當日下午 1 時前落單，最快即日晚上7時後可到店取貨！YAHOO著數 ・ 1 天前