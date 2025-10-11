蒲亭回應諾貝爾和平獎議題 稱川普盡許多努力

（法新社莫斯科10日電） 俄羅斯總統蒲亭今天表示，美國總統川普為了解決全球「危機」，「做了很多努力」；但川普是否應該榮獲諾貝爾和平獎，蒲亭說這並非由他來評斷。

川普（Donald Trump）自從重返白宮以來，屢次強調自己應為了在全球幾場衝突解決過程中所扮演的角色而獲頒諾貝爾和平獎。但他的說法遭到觀察家評為粗略而誇大。

在諾貝爾和平獎定於今天揭曉前夕，川普重申他的說法，稱本週在他斡旋下達成加薩走廊（Gaza Strip）第一階段停火協議，並表示這是他終結的第8場戰爭。

挪威諾貝爾委員會（Norwegian Nobel Committee）今天將和平獎頒給委內瑞拉反對派領袖馬查多（Maria Corina Machado）。她將這項榮譽獻給川普。

蒲亭（Vladimir Putin）今天在塔吉克接受媒體記者詢問川普是否應得獎時，他回答：「現任美國總統是否值得獲頒諾貝爾獎，這不是我能評斷的。...但他確實做了很多事來解決這些複雜危機，這些危機持續了數年，甚至是數十年。」

針對中東，蒲亭表示：「如果我們成功實現所有唐納（川普名）力求的目標，…那會是歷史大事。」

川普其後在他的社群媒體平台「真實社群」（Truth Social）轉貼蒲亭這段發言的影片，並寫上：「感謝蒲亭總統！」