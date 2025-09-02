防曬十大迷思 《Yahoo 健康》逐一拆解
蒲亭建議斯洛伐克：切斷對烏克蘭的天然氣供應
（法新社北京2日電） 俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）在今天與斯洛伐克總理費佐（Robert Fico）於中國會晤時強調，任何解決烏克蘭衝突的協議都不能以犧牲莫斯科的安全為代價。
蒲亭指出：「當然，如何確保安全是烏克蘭自己的決定。但這種安全…不能以其他國家的安全為代價，特別是不能犧牲俄羅斯聯邦的安全。」
蒲亭並且讚揚斯洛伐克在國際關係上「獨立自主」的立場。
蒲亭對費佐表示：「我們高度重視您和您的團隊、貴國政府所奉行的獨立外交政策。」
蒲亭並建議費佐切斷對烏克蘭的天然氣供應。
費佐是唯一出席北京二戰紀念活動的歐盟成員國領導人。費佐以親俄立場聞名，多次公開批評基輔，並阻撓歐盟對莫斯科的部分制裁，理由是制裁威脅斯洛伐克的能源安全。
