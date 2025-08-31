黎智英案結案陳詞整合 控辯重點一覽
蒲亭抵天津 出席上海合作組織峰會
（法新社天津31日電） 俄羅斯總統蒲亭今天飛抵中國北方城市天津，準備出席由中國國家主席習近平主持的上海合作組織峰會，另有逾20國領袖也將參與這場會議。
上海合作組織（Shanghai Cooperation Organisation）峰會將在這座港口城市持續舉行到9月1日。
9月3日，中國將在北京舉辦紀念第二次世界大戰結束80週年的大規模閱兵活動。
上海合作組織成員包括中國、印度、俄羅斯、巴基斯坦、伊朗、哈薩克、吉爾吉斯、塔吉克、烏茲別克和白俄羅斯，另有16個國家以觀察員或「對話夥伴」身分參與。
俄羅斯與中國國家媒體於當地時間今天上午9時30分報導，蒲亭已抵達天津。
根據新華社昨天刊登的專訪，蒲亭表示，本次峰會將「增強上海合作組織因應當代挑戰與威脅的能力，並鞏固整個共同歐亞空間的團結」。
報導指出，蒲亭說：「這一切都將有助於構建更加公平的多極世界秩序。」
其他人也在看
美國關稅重創印度！大量美國訂單被取消、工廠停工
美國國土安全部公告顯示，美國對印度商品徵收 50% 高額關稅的措施正式生效。這項關稅新政立即對印度出口造成嚴重衝擊，尤其是皮革與鑽石加工行業，訂單被大批取消，不少工廠被迫停工，當地經濟與就業形勢陷入危機。鉅亨網 ・ 1 天前
印度據悉暫時排除對美國關稅展開報復 雙方保持非正式溝通渠道暢通
【彭博】— 據一位知情官員透露，印度和美國目前保持非正式溝通渠道暢通，新德里暫無報復唐納德·川普對該南亞國家徵50%關稅的計畫。Bloomberg ・ 23 小時前
逆我者必查之 特朗普復仇之夏全面升溫
【彭博】— 歡迎來到特朗普的復仇之夏。這位總統正兌現其對政治對手實施報復的承諾。但他的怒火已蔓延至政府幾乎每個角落，目標鎖定那些可能阻礙其施政議程的人。Bloomberg ・ 13 小時前
特朗普稱法院應就解僱庫克的「理由」 聽從他的意見
【彭博】— 美國司法部在法庭文件中表示，法院應就是否具備解僱聯儲局理事麗莎·庫克的充分「正當理由」尊重總統特朗普的判斷。該文件是在一起質疑解除庫克職務的訴訟案關鍵聽證會開始前數小時提交的。Bloomberg ・ 1 天前
史上首次 美國拒派軍方和政府代表出席亞洲安全論壇
【彭博】— 美國首次拒絕派遣任何軍隊或政府官員赴今年由英國組織、在日本舉行的重要安全會議上發表講話。Bloomberg ・ 1 天前
笑到最後｜狂吹美股歷史估值的騙局（高明）
2022年加息周期中，美股經歷四次調整，科技股更係重災區。去年亦出現一次調整。今年4月，特朗普宣佈大規模關稅政策解放日引發特朗普式「特價時段」，自2020年以來最抵買，而且即買即中，特價唔多過一個月，標普500喺5月13日轉為正收益，6月27日重返歷史高位。Yahoo財經專欄 ・ 1 天前
哈佛醫學院揭「5大最佳運動排行榜」！瑜伽、普拉提都不上榜，最強抗老運動不是跑步而是「這個」
網上有關「運動」的建議實在是多不勝數，到底甚麼運動才是真正有效的選擇？與其盲目跟風，不如聽聽來自哈佛醫學院的專業意見。以下5大超級運動不僅簡單易上手，還能讓身心全面升級，還能延緩衰老與身體機能退化。以下即從第5名開始揭曉，看看哪些才是真正有效又「長壽」的日常運動！Yahoo Style HK ・ 1 天前
點心放題突發$118！京都大酒樓4小時點心放題6折 任食即叫即蒸點心/煎炸小品/香滑腸粉+再送養生燉湯
如果你都是點心愛好者就要注意了！因為位於黃大仙、大埔的京都大酒樓快閃推出點心放題低至6折，而且人均只需要$118起，即可食盡50款美食，當中包括即叫即蒸點心、煎炸小品、香滑腸粉、粥粉麵飯等，而且更送養生燉湯、煎海蝦、紅燒乳鴿，歎黑椒金錢肚、北菇棉花雞、蠔皇叉燒包、南乳豬手，絕對超值！立即上KKday入手，約齊朋友、家人食夠本！Yahoo Food ・ 1 天前
新一批銀債發行規模500億元保底息3.85厘 本財年不再發行其他零售債券
港府宣布發行第10批銀色債券，目標發行額500億元，發行額最多可上調至550億元。銀債每手本金金額1萬元，年期為三年，每半年派息一次，保證息率為3.85厘。AASTOCKS ・ 1 天前
渾水專欄│《鬼滅》撐起全港票房 小品電影有錯嗎？（渾水）
隨着觀眾口味變化和疫情後觀影習慣的改變，無論是做電影院，還是拍電影，每個持份者都在思考電影業的未來出路。 幾年前，Marvel 風靡全球，但現在，全世界反而更流行一些小品電影，整體潮流逐漸發生了變化。Yahoo財經專欄 ・ 5 小時前
61歲張達明近況曝光 身體暴瘦需撐拐杖 好友攙扶健康惹關注
現年61歲的藝人張達明，昔日口齒伶俐兼擅長搞笑，於2011年確診鼻咽癌後一直與病魔搏鬥，體重一度瘦至剩下40公斤（約88磅），近年抗癌成功逐步復出幕前Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
謝霆鋒45歲生日帶父母探店吃大餐 89歲謝賢近況曝光 精靈揮手開心舉杯
早前忙於開演唱會的謝霆鋒，於8月29日迎來45歲生日，當天他在個人微博「鋒味」上載「探店」影片，可見去了一家餐廳吃大餐，同場還有89歲爸爸謝賢（四哥）及73歲媽媽狄波拉(拉姑)，一家三口開心享用美食。Yahoo 娛樂圈 ・ 4 小時前
43歲孫藝珍「靚到發光」亮相威尼斯影展！「孫仙」大曬白滑美背，每個造型都靚到要收藏起來
威尼斯影展進行得如火如荼，很多影視紅星都出席，當中有孫藝珍亮相，從機場造型到紅地毯，每個造型都靚到發光，特別是那露背裝Deep V晚裝造型，真的是「靚到發光」，身型及膚質都保養得超好，果然是「孫仙」！Yahoo Style HK ・ 1 天前
特朗普次子Eric Trump現身香港活動 稱比特幣最終升至100萬美元
香港今日(29日)舉行第二日亞洲比特幣大會(Bitcoin Asia 2025)，有份出席的美國總統特朗普次子Eric Trump表示，特朗普家族熱愛並相信比特幣社區，相信比特幣的估值最終將達到100萬美元。AASTOCKS ・ 1 天前
美網搶帽風波︱「大蝦細」CEO 幸運過Coldplay「苦主」
美國網球公開賽發生一段轟動全球網民小插曲，波蘭球手Kamil Majchrzak贏波後在場邊向一名男孩贈送Cap帽時，男孩身旁一名男士極速搶奪Cap帽，並塞入其太太袋內。事後網民起底，原來該名男士是企業CEO，不少網民將搶帽事件，與早前在Coldplay演唱會偷食斷正CEO相提並論。Yahoo財經 ・ 35 分鐘前
【惠康】開學大折日 限定2天全場88折（30/08-31/08）
惠康今個週末進行「大折日」，門市及網店一連2天全場88折優惠！8月30日（星期六）為門市限定，於全線惠康門市買滿$168，即享全場88折；而 8月31日（星期日）是惠康網店限定優惠，於網店買滿$888 /「網購店取」消費滿$168亦可享88折！YAHOO著數 ・ 1 天前
港姐︱大熱李尹嫣奪友誼小姐 庄靜璟谷巨大湯碗胸冠絕近幾屆
明天就是港姐決賽，14位佳麗今日（30）穿上泳裝總綵排，並由佳麗之間互選友誼小姐，最終由大熱門（1）李尹嫣先拔頭籌奪得。而另一大熱（7）施宇琪則獲抽中試戴后冠，見她狀態大勇，看來她誓要繼莊子璇於2023奪冠後，再破后冠魔咒！東方日報 OrientalDaily ・ 19 小時前
阿里巴巴推新晶片 減少依賴英偉達
據《華爾街日報》周五 (29 日) 報導，中國晶片業者和 AI 開發商在北京政府支持下積極開發自主技術，如阿里巴巴 (9988-HK) 推出新晶片，多家企業開發輝達 (NVDA-US) 替代品，力拼 AI 競賽。鉅亨網 ・ 1 天前
美國取消三星、SK海力士與英特爾特別豁免 再限技術流入
根據《彭博》周五 (29 日) 報導，川普政府宣布，將撤銷三星電子、SK 海力士以及英特爾 (INTC-US) 在中國業務使用美國技術的特別豁免，進一步打擊中國獲取先進晶片製造技術的途徑。鉅亨網 ・ 1 天前
Taylor Swift 訂婚引發股市效應 美投資平台推「The Swift Effect」組合
Taylor Swift 與 Travis Kelce 訂婚，投資平台即推「The Swift Effect」組合，押注婚慶、珠寶及零售股受惠，聯儲局亦曾點名「Swift 經濟」推高消費。Yahoo財經 ・ 8 小時前