蒲亭與艾爾段會面 讚土耳其努力調解烏克蘭戰事

（法新社天津1日電） 俄羅斯總統蒲亭今天在中國與土耳其總統艾爾段會面時，讚揚土耳其嘗試調解烏克蘭戰事所付出的努力。

蒲亭（Vladimir Putin）在上海合作組織峰會場邊與艾爾段（Recep Tayyip Erdogan）會談時表示：「我相信，未來還是會非常需要土耳其在這些議題上發揮特殊作用。」

蒲亭補充道，在土耳其伊斯坦堡（Istanbul）舉行的3輪俄烏直接談判，已在人道事務方面取得若干進展。

不過，這些談判尚未帶來實質突破，至今僅促成俄烏交換戰俘與陣亡將士遺體。