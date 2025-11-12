長沙灣日式餐廳蒸蛋底部驚現「贈品」磨刀石 食客公審店家反應 網民：咁我覺得報食環會抵d

近日，有食客在社交平台 Threads 發帖，分享自己在長沙灣一間日式餐廳用餐的離奇經歷，稱自己點了一客蒸蛋，食到一半卻發現碗底竟然「暗藏贈品」，竟是一塊未拆包裝、上面貼着「修正石」字樣的磨刀石。事件曝光後，引起網民嘩然，帖文隨即引起網民熱烈討論。

網民斥餐廳處理不當

樓主於帖文中無奈表示：「食蒸蛋仲送贈品，呢間餐廳真係唔話得，補償係送過第二份蒸蛋，然之後俾咗個八折我，我應該笑定嬲好」。不少網民對餐廳的處理方式極不滿意，認為這種嚴重衛生問題不單止應全單免費，更可能涉及食品安全，紛紛留言：「正常都要成餐free 先啦」、「上次我食到膠纸都成餐 free，八折 .... 你可以開佢名了」，亦有人提醒樓主應立即保留證物並報告部門處理：「咁我覺得報食環會抵d」、「直接同佢講，找全數，所有嘢唔好郁，等執法人員到。 八折？！佢真係當你傻㗎喎」等等。從留言可見，不少網民認為，如果食物內出現異物仍只以八折處理，顯示餐廳對食品安全不重視。

樓主上載的「贈品」照片

網民：食完啲牙覺唔覺得鋒利咗？

除了批評餐廳，另一部分網民反而把焦點放在這塊「贈品」修正石上，紛紛留言：「簡體字喎…￼香港定內地食㗎？」、「修正石係咪使用後用家有一次改過自身嘅機會？」、「食完啲牙覺唔覺得鋒利咗？」、「係咪好似唐人街中餐館果種Fortune cookie咁，係食物入面放張紙條。」更有人推測修正石在碗底的原因：「有冇諗過佢個兜無洗過 到貨直接用 先有舊贈品出現」等等。無論如何，食物內發現異物絕對不容忽視，除了影響食客信心，更反映出廚房衛生流程或存在危機， 所以餐廳應該作出合理的賠償之餘，亦要即時檢討如何改善此問題。

不少網民留下搞笑留言

有人批評餐廳處理不當

有人批評餐廳處理不當

圖片來源：Threads@fordawean、OpenRice

