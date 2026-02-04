日AV傳奇蒼井空罕見談政治！直呼愛中國惹日網火大，兩國粉絲戰翻天

哎呀，蒼井空這位老牌AV天后，平常低調當媽媽、推情趣品牌，誰知最近碰了政治敏感話題，瞬間變成網戰焦點！她1983年出生，本名澤井芽衣，從2003年出道，拍過上百部作品，

蒼井空X發文擔憂中日疏遠！ 喜歡中國直言惹日網狗罵！

在華語圈被暱稱「蒼老師」，人氣超高。2018年引退，2019年閃婚圈外人，生下雙胞胎兒子，轉型生活達人。她的微博粉絲破1600萬，在中國市場穩穩的，沒想到1月27日一則X貼文，

說對中日關係擔憂，還直言「我喜歡中國」，日網炸鍋，有人罵她「中國狗」，中網則挺她「真性情」。蒼井空發文提到，日本政局動盪，高市早苗首相解散國會，

台灣議題讓中日關係緊繃。她說自己有許多中國朋友，若因政治疏遠會很難過，文末加「我喜歡中國」，像隨口心聲。誰知日網部分人翻舊帳，指她過去職業背景，

說發言加劇日本女性在中國的刻板印象，有人嗆「公眾人物閉嘴」。但也有人護航，說她只是表達個人感受，沒政治意圖。中網則讚她「思想獨立」，「蒼老師永遠支持」。

蒼井空引退後，生活低調，推情趣品牌Aoi，拍廣告，上節目。她來台參加活動，親切態度圈粉。2023年她公開雙胞胎兒子，分享育兒心得，粉絲留言溫暖。

這次事件，她沒刪文，而是轉發回覆，說批評「範圍太大」，試圖降溫。但爭議持續，媒體如NHK報導，讓中日網友戰成一團。蒼井空出道20年，經歷高低，

2005年《蒼井空物語》電影紅極，2010年來台簽約經紀公司，華語圈影響深。引退後，她專注家庭，偶爾上綜藝。這次政治表態，意外掀波，讓人反思明星言論邊界。

Japhub小編有話說

哇，蒼井空這喜歡中國一說，也太會惹議，網戰像煙火秀！如果你也追她的轉型路，記得多支持她的品牌，一起當理性粉絲哦。政治敏感，發言小心啊。

