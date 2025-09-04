蓋亞那總統宣稱連任成功 將聚焦石油財富分配

（法新社喬治城3日電） 南美洲國家蓋亞那總統阿里（Irfaan Ali）今天宣稱連任成功，將展開第二個任期，目標是把最近探勘發現的石油轉化為財富繁榮，並處理與鄰國委內瑞拉間的緊張關係。

45歲的阿里表示：「數字很清楚…我們擁有壓倒性的多數，我們準備好帶領國家前進。」

蓋亞那是全球已探明原油儲量人均最高的國家，但也是拉丁美洲貧困率最高的國家之一。