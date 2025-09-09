蓋600坪二手物資平台 王宥忻變賣上億豪宅

▲王宥忻（左）為了推廣二手物資平台，變賣在台北市蛋黃區600坪黃金地段，過去王宥忻曾和翁總閃電離婚，如今兩人也復婚，坦承兩人感情更加濃烈。（圖／女神愛啪啪 IPAPA提供）

[NOWnews今日新聞] 有「財富女神」之稱的王宥忻，再次展現霸氣！為了籌備「台灣愛物王公益協會」，變賣在台北市蛋黃區600坪黃金地段，這個全新基地不只是二手物資的流通平台，更結合共享辦公室、公益展場與明星二手專區，一曝光立刻引發熱烈討論，被看好成為全台最新的公益地標。

規劃明星二手專區 粉絲將能買到偶像私物

王宥忻強調，「每一件物品都有它的故事，每一次捐贈是一份心意，每一次接收是一份祝福」，希望透過「斷捨離公益」的理念，讓資源延續下去。協會未來還將規劃明星二手專區，讓粉絲能買到偶像私物，為公益注入驚喜與話題，打造屬於台灣的「愛物公益生態圈」。

不只二手買賣 同步打造成共享空間

除了二手物資，這個基地也將提供共享辦公室與展演空間，讓志工、團隊和社區組織能在此交流合作。王宥忻表示，從空間設計到功能規劃，全都圍繞「共享」與「共好」的概念，倡導「愛物惜福」的生活態度，讓公益不再疏離，而是更貼近現代人的需求。

閃電離婚又結婚 王宥忻羞談甜蜜生活

談到生活日常，王宥忻也不避談私事。她過去曾閃電宣布離婚，後來又與翁總復婚，引發大眾關注。如今她分享家庭點滴，驕傲表示兒子在TikTok的幽默表現成了「流量密碼」。至於夫妻生活，她甜蜜透露，最浪漫的時刻就是雨中與老公相擁，直呼那份氛圍讓感情更加濃烈，也展現她對生活的真摯態度。

更多 NOWnews 今日新聞 報導

楊丞琳20年後重唱〈曖昧〉大破防！一句歌詞直接唱哭：內幕藏洋蔥

一起懷孕太興奮！許瑋甯曝和林依晨私下對話：真的是量子糾纏

《屍速列車2》14歲天才少女長大了！考機車駕照載韓石圭外送超帥