蓮塘口岸美食 6 選 京菜川菜、潮汕火鍋、點心燒味、糖水甜品 | Trip.com

自從 蓮塘口岸 開通之後，呢度好快就成為深港兩地最受歡迎嘅邊境口岸之一。周邊商圈發展極速，各式各樣嘅食肆如雨後春筍咁開，將唔同地方嘅特色美食都聚埋一齊。
對香港嘅 「食家」同「吃貨」 嚟講，簡直就係一過關就可以立即開展一場 味蕾盛宴！無論你鍾意 香辣嘅京菜、川菜，又或者係 熱辣辣嘅特色火鍋、經典港式燒味、精緻飲茶點心，甚至係 糖水甜品同地道街頭小食 —— 蓮塘口岸都應有盡有，絕對係唔可以錯過嘅美食天堂。
為咗令你嘅 蓮塘口岸美食之旅 更加精彩，Trip.com 小編特別幫大家精選咗 6 大必試蓮塘口岸美食，保證味蕾滿足到爆！除咗食，仲會貼心推介 3 個蓮塘口岸周邊特色景點，等你食飽之後，可以順便行下，輕鬆探索周邊風光，為旅程增添多一份樂趣。
蓮塘口岸簡介
作為深港之間第七個陸路口岸，蓮塘口岸地理位置非常優越，正好連接住 香港新界北區沙頭角同深圳文錦渡，並且同 香港香園圍管制站緊密相連。
自從 2023年2月6日 全面開放畀旅客同客運車輛之後，蓮塘口岸就憑住「新一代口岸」嘅定位，成為 首個專為跨境私家車同貨車設計 嘅邊境設施。
呢度採用高效嘅「一地兩檢」通關模式，開放時間係 每日早上7點至晚上10點。對於計劃去 深圳南澳、汕頭、汕尾、潮州 等廣東東部地區嘅香港旅客嚟講，蓮塘口岸無疑係最方便同理想嘅過關選擇。
圖片來源：Trip moments@莎蓮娜
香港往蓮塘口岸交通方式
去 蓮塘口岸 嘅交通方式多元又方便，香港居民可以根據自己需要揀最合適嘅出行方式。主要選擇包括：
專營巴士：舒舒服服，班次穩定
專線小巴：彈性高，路線靈活
跨境直通巴士：直達口岸，免卻轉車煩惱
自駕出行：自由度最高，時間自己掌握
無論你揀邊一種，都可以輕輕鬆鬆去到蓮塘口岸，正式展開 深圳美食探索之旅。
交通方式
詳細資料
其他資訊
專營巴士
城巴 B7 線
需時約 20–30 分鐘
城巴 B8 線
需時約 60 分鐘
九巴 B9 線
需時約 72 分鐘
九巴 79K線
需時約 43 分鐘
九巴 B9A 線
需時約 57 分鐘
專線小巴
59S線
需時約 25 分鐘
直通巴士
永東巴士
需時約 30-50 分鐘
自駕
口岸提供約 400 個收費車位
時租：
*以上資料僅供參考，或會有所變動，最新資訊請自行查詢。
蓮塘口岸美食推介
蓮塘口岸美食推介#1 七記潮汕牛肉火鍋
圖片來源：Trip moments@eSdfghj
講到蓮塘口岸美食，「七記潮汕牛肉火鍋」絕對係必試之選！餐廳位置方便，就喺地鐵 蓮塘口岸站附近，係潮汕菜愛好者同牛肉控嘅打卡熱點。佢哋每日用屠宰場直送嘅新鮮黃牛，肉質鮮嫩、紋理分明，質素一流；招牌有 鮮切吊龍（牛里脊） 同 雪花肥牛，只要輕輕喺滾湯度涮大概八秒，就已經嫩滑多汁，再點埋地道沙茶醬，風味即刻升級！另外，手打牛丸 彈牙飽滿，牛味濃郁，而用牛骨加白蘿蔔同粟米熬成嘅 清甜湯底，又暖胃又滋補，真係幫你嘅蓮塘口岸美食之旅加添完美一筆。
圖片來源：Trip moments@eSdfghj
圖片來源：Trip moments@eSdfghj
項目
內容
地址
深圳市羅湖區國威路 70-7 號
交通
深圳地鐵 2 號線「蓮塘口岸站」 D 出口步行1-2 分鐘
營業時間
10:00-22:00
招牌菜式
鮮切吊龍、雪花肥牛、手打牛丸
人均價格
¥97
是否需要預約
否
蓮塘口岸美食推介#2 聚京宴·老北京銅鍋涮（蓮塘店）
接著要介紹嘅蓮塘口岸美食，就係 「聚京宴·老北京銅鍋涮」。呢間餐廳主打傳承正宗嘅北京銅鍋涮肉文化，喺深圳已經開設咗多間分店，深受食客喜愛。而蓮塘分店一樣延續咗呢份特色，堅持用傳統 木炭銅鍋 去烹煮，為食客帶嚟最原汁原味嘅「老北京味道」，對於想體驗北方火鍋風味嘅朋友嚟講，呢度絕對係必到之處。
餐廳湯底選擇多到令人眼花繚亂，無論你係偏愛 濃郁厚重嘅牛油紅鍋，想要刺激味蕾嘅 麻辣鍋，抑或係追求健康清淡嘅 滋補清湯鍋，呢度都一應俱全，總有一款啱你心水。至於食材方面，「聚京宴」更加用心嚴選，推介必試嘅有份量十足嘅 霸氣牛羊圍脖、口感鮮嫩彈牙嘅 手切牛羊肉，以及細膩滑嫩嘅 手工蝦滑，款款都能帶畀你驚喜。特別值得一提嘅係，餐廳所用嘅羊肉全部都係由 內蒙古草原直送，保證新鮮度同純正風味，對羊肉控嚟講簡直係天堂。
圖片來源：Trip moments@愛吃愛玩愛睡的哇
圖片來源：Trip moments@Chins Food Diary
除咗食材同湯底，餐廳喺調味方面亦相當講究，提供咗多款豐富嘅蘸料畀客人自由配搭，包括經典必試嘅 老北京芝麻醬、香濃嘅 腐乳汁、清新嘅 香菜末、鮮味十足嘅 海鮮汁、惹味嘅 蒜蔥，甚至仲有香氣逼人嘅 現炸辣椒油。你可以根據個人喜好自由搭配，創造出屬於自己專屬嘅獨一無二風味。呢種由湯底到食材再到蘸料嘅全面體驗，令「聚京宴」成為蓮塘口岸其中一個最值得打卡嘅火鍋熱點，無論係同朋友聚餐定係家庭聚會，都一定能滿足大家嘅味蕾。
項目
內容
地址
深圳市國威路華潤萬家一樓 213 號
交通
深圳地鐵 2 號線「仙湖路站」 B2 出口步行約 2 分鐘
營業時間
11:00-23:00
招牌菜式
霸氣牛羊圍脖、手工蝦滑、手切鮮牛肉
人均價格
¥102
是否需要預約
晚飯及周末建議預約
蓮塘口岸美食推介#3 五邑樓
圖片來源：Trip moments@HenryWYM
蓮塘口岸附近另一間非常值得推介嘅美食就係 「五邑樓」。呢間酒樓位置相當優越，就喺蓮塘口岸旁邊嘅 蘭亭國際 Mall 入面，交通便利，無論係專程嚟食定係過關後順路過嚟都好方便。
五邑樓主打 全日茶市，對香港朋友嚟講就更加貼心，因為無論你幾點嚟都可以輕鬆坐低「嘆茶」，享受一份悠閒嘅飲茶時光。餐廳裝潢光亮大方，座位寬敞舒適，無論係一家大細、三五知己聚會，定係商務用餐，都可以營造出一個愉快自在嘅氛圍。
喺食物方面，五邑樓堅持所有點心 手工製作、即叫即蒸，確保每一款都係最新鮮嘅出品，食落去口感更好，走嘅係 中高檔精緻路線。當中幾款招牌點心特別值得一試：皮薄餡靚、鮮香飽滿嘅 燒賣，鬆軟帶甜又帶點清新感嘅 叉燒山楂包，滋味層次豐富嘅 竹笙鮮蝦海膽餃，以及暖胃又滋補嘅 及第粥。每一款都體現出廚師嘅用心同手藝，無論係口味定賣相，都足以俘虜一眾「點心控」嘅心。
圖片來源：Trip moments@HenryWYM
圖片來源：Trip moments@HenryWYM
除咗傳統嘅精緻點心之外，五邑樓仲特別推出咗多款帶有 台山風味 嘅特色菜，令食客有更多驚喜選擇。例如口感獨特、味道層次豐富嘅 五味鵝，鮮甜飽滿、帶住海水清香嘅 米湯浸生蠔，以及香氣撲鼻、鑊氣十足嘅 台山黃鱔飯，每一道都充滿地道特色，為味蕾帶嚟非一般嘅享受。
同香港酒樓相比，呢度嘅菜式選擇更加多樣化，由傳統點心到地方特色餸菜一應俱全，無論係 家庭聚餐 定係 朋友小聚，都可以搵到合心水嘅菜餚。對於一眾熱愛飲茶，又想追求多元化飲食體驗嘅朋友嚟講，五邑樓絕對係蓮塘口岸一個 唔容錯過嘅美食據點！
項目
內容
地址
深圳市羅湖區羅沙路 4099 號（蘭亭國際 Mall 2 樓）
交通
蓮塘口岸出關後沿延芳路步行約 5 分鐘
營業時間
08:00-22:00
招牌菜式
燒賣、鬆軟叉燒山楂包、竹笙鮮蝦海膽
人均價格
¥200
是否需要預約
否
蓮塘口岸美食推介#4 姚姚酸菜魚 北京烤鴨（蓮塘店）
圖片來源：Trip moments@VanGogh
「姚姚酸菜魚 北京烤鴨」雖然喺香港已經有三間分店，但如果你係由蓮塘口岸北上，真係值得去佢嘅 蓮塘店 試一試，感受下同香港分店嘅風味差異。蓮塘店位置非常方便，就喺 蘭亭國際名園 入面，過關之後行幾分鐘就到，對旅客嚟講絕對係一個輕鬆嘅選擇。
餐廳主打兩大招牌菜，分別係 正宗川味酸菜魚 同 經典北京烤鴨。當中酸菜魚嘅湯底濃郁又有層次，選用「刺少肉多」嘅優質鱸魚片，魚肉鮮嫩爽滑，入口非常順口；再配埋經過長時間精心醃製嘅酸菜，酸香開胃，令人食到停唔到口，可以話係 白飯最佳拍檔。
圖片來源：Trip moments@VanGogh
至於呢度嘅 北京烤鴨 一樣令人驚艷，鴨皮烤到 金黃酥脆，入口脆香，而鴨肉就保持住 鮮嫩多汁，厚薄切得啱啱好，食落去唔會覺得油膩。店家仲特登喺每張薄餅之間加咗 蒸籠紙分隔，方便客人逐塊拎嚟食，保持薄餅軟嫩唔易黏埋一齊，非常貼心。
最正宗嘅食法，就係將 烤鴨片、蔥絲、青瓜絲、蘿蔔絲 再加埋 甜麵醬同少少砂糖，一齊包入薄餅之中。一口咬落去，鴨皮嘅脆、鴨肉嘅嫩、蔬菜嘅清爽同醬料嘅甜香互相交織，層次感超豐富，帶嚟 完美和諧嘅味覺享受，絕對係必試之選。
圖片來源：Trip moments@VanGogh
項目
內容
地址
深圳市羅湖區蓮塘街道羅沙路 4099 號（蘭亭國際名園 213 號）
交通
蓮塘口岸出關後沿延芳路步行約 5 分鐘
營業時間
10:00-22:00
招牌菜式
酸菜魚、北京烤鴨
人均價格
¥148
是否需要預約
否
蓮塘口岸美食推介#5 御萬年燒味店
圖片來源：Trip moments@Chins Food Diary
圖片來源：Trip moments@Chins Food Diary
喺眾多 蓮塘口岸美食 當中，點少得深受香港人喜愛嘅 經典燒味！其中人氣爆棚嘅就係 「御萬年燒味店」，位置非常方便，就喺 蓮塘口岸商業城1樓，無論你想堂食即刻大快朵頤，定係打包外賣帶返屋企慢慢享用，都一樣方便。
御萬年主打 古法燒味，有超過 30年嘅深厚功力，早已係當地遠近馳名嘅老字號，每到用餐時間門口都係人龍不斷。佢哋嘅燒味出品一向保持高水準，外皮金黃酥脆，肉質鮮嫩多汁，再加埋店家秘製獨門醬汁，風味獨特又令人回味無窮。
來到呢度，必試嘅當然係鎮店之寶 「御品燒鵝下莊」，價格大約 ¥85，性價比極高。燒鵝皮薄而脆，輕輕一咬，油香四溢但完全唔覺得膩，脂肪比例控制得啱啱好，對燒鵝愛好者嚟講簡直係天堂。
圖片來源：Trip moments@Chins Food Diary
另一款明星產品就係 「脆皮燒腩仔」，價格大約 ¥50 一斤，可以話係物超所值。燒腩仔嘅外皮烤到金黃透亮，入口酥脆香口，肉質肥瘦相間、層次分明，食落去即刻感受到外脆內嫩嘅對比，一塊接一塊，完全停唔到口。
圖片來源：Trip moments@Chins Food Diary
如果你偏好清淡啲嘅口味，推介你試試 「清遠白切雞」，半隻大約 ¥50，價錢實惠，性價比非常高。白切雞嘅雞皮爽滑彈牙，雞肉細嫩軟滑，保留住最天然嘅鮮味，再配埋餐廳特製嘅 薑蓉醬，簡直係畫龍點睛，將白切雞嘅風味發揮到極致，保證你食完都會大讚。
圖片來源：Trip moments@Chins Food Diary
項目
內容
地址
深圳市羅湖區蓮塘口岸商業城一層 B-05
交通
蓮塘口岸出關後步行至蓮塘口岸商業城
營業時間
10:00-22:00
招牌菜式
御品燒鵝、脆皮燒腩仔、清遠白切雞
人均價格
¥100
是否需要預約
否
蓮塘口岸美食推介#6 趙記傳奇（蓮塘口岸店）
圖片來源：Trip moments@MN129
圖片來源：Trip moments@YMCAlee88
食完一輪豐盛嘅 蓮塘口岸美食，如果想嚟個甜蜜收尾，咁 「趙記傳奇（蓮塘口岸店）」就一定係不二之選。呢間糖水舖喺廣東地區可以話係家傳戶曉，係知名嘅連鎖品牌，分店眾多，口碑同品質都非常有保證。
講到招牌，必試嘅就係 「薑汁撞奶」！店員會喺現場即刻幫你撞奶，仲會用 漏斗計時，精準掌握時間，確保薑汁同牛奶完美融合，入口嘅口感細滑得嚟好似絲綢咁，仲帶住濃郁嘅奶香，真係香甜又暖心。
除咗薑汁撞奶，趙記仲有其他人氣甜品同樣值得一試，例如清新解膩嘅 楊枝甘露、配料豐富又滿足嘅 豆腐花大滿貫，以及充滿熱帶風情嘅 芒芒斑斕凍。每一款甜品都係 色香味俱全，份量十足，無論你係一個人食定同朋友分享，都可以感受到滿滿嘅幸福感。
項目
內容
地址
蓮塘街道蘭亭國際名園 L112 號鋪
交通
過關蓮塘口岸後沿著國威路／蘭亭國際名園方向，步行進入商場。
營業時間
10:30-22:00
招牌菜式
薑汁撞奶、楊枝甘露、豆腐花大滿貫、芒芒斑斕凍
人均價格
¥50
是否需要預約
否
蓮塘口岸附近好去處
蓮塘口岸附近好去處#1 香蓮街市
圖片來源：星島環球https://www.stnn.cc/c/2024-10-19/3928191.shtml
除咗各式各樣嘅餐廳，其實蓮塘口岸周邊仲有一個新興嘅 寶藏地點——「香蓮街市」。呢個街市喺 2024年10月15日 正式開幕，位置非常方便，就喺 蓮塘口岸商業城旁邊，出關之後行大概 5分鐘 就到，唔少北區市民已經將呢度變成日常採購新鮮平價食材嘅首選。
街市內部環境舒適，設有 冷氣空調，而且所有指示牌都用 繁體字，對香港旅客嚟講份外親切，完全冇違和感。新鮮蔬菜嘅價格非常親民，大概 ¥2-5 一斤，性價比極高。除咗各類蔬果鮮肉，仲可以搵到多款 急凍食品 同 燒味熟食，選擇非常齊全。
更驚喜嘅係，街市二樓仲集合咗好多食肆，包括 火鍋店、地道大排檔、酒家、潮洲粉麵，甚至有 特色甜品店，令你喺蓮塘口岸嘅美食探索之旅再多幾個新嘅可能性。無論係買餸定食飯，都可以一站式搞掂。
項目
內容
地址
深圳市羅湖區黃貝街道蓮塘片區西嶺下村
交通
蓮塘口岸過關後步行約 5 分鐘
開放時間
08:00 – 21:30
蓮塘口岸附近好去處#2 仙湖植物園
如果你喺蓮塘口岸享受完美食之後，想搵個地方行下、放鬆下，呢度絕對係一個好選擇。園區面積超大，佔地 546公頃，環境優美，大片草地非常適合親子同遊，細路仔可以盡情奔跑「放電」，大人亦可以享受片刻悠閒。
仙湖植物園內劃分咗 六大主題景區：天上人間景區、湖區、廟區、沙漠植物區、化石森林景區同松柏杜鵑景區，每個區域都有唔同特色。而且園內植物種類極其豐富，設有 蘇鐵園、棕櫚園、仙人掌園、竹園 等專類園，簡直係 植物愛好者嘅天堂。
園區內大湖泊同青山相映成趣，景色四季各有特色，尤其係冬天，滿山紅葉詩情畫意，吸引唔少攝影愛好者嚟影相留念。除此之外，園內仲坐落咗深圳著名嘅佛教寺廟 弘法寺，香火鼎盛，遊客可以順道參觀，感受寧靜同祥和氛圍。
總括嚟講，仙湖植物園集自然景觀、植物科普同文化宗教於一身，無論係親子家庭、自然迷定係攝影發燒友，都可以喺呢度搵到樂趣。
項目
內容
地址
深圳市羅湖區蓮塘街道仙湖社區仙湖路 160 號
交通
乘坐深圳地鐵 2 號線至「新秀站」或「黃貝嶺站」，再轉乘巴士（ 202 路、311 路等）直達「仙湖植物園」站，約 30–40 分鐘。
開放時間
08:00-18:00
門票
成人 ¥15
蓮塘口岸附近好去處#3 中英街歷史博物館
另一個好值得一去嘅周邊景點，就係位於深圳鹽田沙頭角嘅 「中英街歷史博物館」。呢度係 中英街文化旅遊區 嘅重要組成部分，而且係 免費開放畀公眾參觀。不過要特別留意，一般旅客需要提前申請 「中英街一日遊通行證」，憑證先可以進入中英街範圍，再去參觀呢座獨特嘅歷史博物館。
館內嘅展覽內容豐富又吸引，全面展示咗 中英街嘅獨特歷史。遊客可以了解到 1899年中英分界線形成嘅背景，深入認識「一街兩制」下居民嘅生活面貌，仲有中英街喺 改革開放初期 所扮演嘅特殊角色。館內陳列咗大量珍貴嘅 老照片、歷史文件 同埋 居民日常用品，帶你仿佛穿越時空，重溫當年景象。
每一次參觀，都好似上一堂生動而深刻嘅歷史課，唔單止可以幫助你更全面理解中英街嘅 過去同現在，仲可以感受到呢條街道背後嘅文化同歷史重量。
項目
內容
地址
海傍路與中英街交叉口北 20 米
交通
蓮塘口岸附近有巴士可到沙頭角口岸，車程約30–40分鐘。
開放時間
09:00-16:30
深圳酒店推介
👉酒店 8% 折扣: 下載 Trip.com App，新用戶首次預訂享至多 8% 優惠
合泰熙琳酒店（羅湖蓮塘口岸店）
若您計劃在蓮塘口岸附近停留過夜，距離口岸旅檢大樓僅1-2公里範圍內，Trip.com 提供了多樣化的酒店選擇，方便您在享受蓮塘口岸美食後，能有一個舒適便捷的休憩之所。
深圳大中華喜來登酒店
深圳大中華喜來登酒店坐落喺福田核心商業區，地理位置一流，就喺會展中心地鐵站隔離，出入超方便。酒店擁有超過三百間客房，設計時尚舒適，房內配備喜來登招牌睡床、浴缸同高速網絡，無論商務定休閒旅客都可以享受舒適入住體驗。餐飲方面，酒店設有多間餐廳同大堂吧，提供中西美食同精緻自助餐，滿足唔同口味需要。設施方面，酒店備有室內外泳池同健身中心，仲有超過八千平方米嘅會議宴會空間，非常適合商務活動同大型宴會。由酒店出發，去福田口岸、皇崗口岸同羅湖口岸大約10至15分鐘車程，往返香港都好方便。
深圳好日子皇冠假日酒店
深圳好日子皇冠假日酒店位於福田核心地段，交通便利，鄰近地鐵 購物公園站 同 福田高鐵站，步行只需幾分鐘，就算去會展中心、福田口岸或者商業購物區都相當方便。酒店設有超過 390 間客房與套房，裝修時尚雅緻，設施齊全，部分客房更可以俯瞰市中心景觀，無論商務定休閒旅客都可以享受舒適體驗。餐飲方面，酒店提供多元選擇，包括中西式餐廳、自助餐同下午茶，滿足唔同口味需求。設施亦非常完善，擁有 室外恆溫泳池、健身中心 以及靈活多變嘅會議宴會場地，適合舉辦商務活動或私人聚會。
更多深圳旅遊攻略
【蓮塘口岸】蓮塘配額車輛凌晨可經皇崗過境！蓮塘口岸全面解析：交通、過關須知及周邊景點
【深圳好去處】深圳食買玩旅行攻略，20+ 必去景點、商場、按摩及美食推介
【南山好去處】深圳南山食買玩旅行攻略，20+ 必去景點、商場、按摩及美食推介
常見問題
問：蓮塘口岸過關需時幾耐？
一般情況下，過關大概需時 15–30 分鐘。
問：蓮塘口岸咩時間會比較繁忙？
喺 早晚高峰、假期同周末，人流會明顯增加，通關時間有機會延長到 30–60 分鐘。
問：蓮塘口岸周邊商場可以用咩付款方式？
大部分商場同商戶都支援 現金、微信支付、支付寶 等多種方式，部分店舖仲可以直接用 港幣 消費，對香港旅客嚟講幾方便。
