江旻憓據報持外國護照不參與立法會選舉
蓮子百合糖水
蓮子百合糖水是一種滋潤的傳統糖水
製作時間: 30分鐘內
份量人數: 1-2人
食材
蓮子 20粒
百合 15g
杞子 10粒
冰糖 15g
水 350ml
作法:
1 ：
燉盅放入所有材料,加蓋用100度燉45分鐘
- 食譜來源 : https://cook1cook.com/recipe/56334
- 發掘更多美食 : https://cook1cook.com
