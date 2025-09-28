月餅2025〡蓮蓉月餅推介合集！低至$238/早鳥68折優惠

男子火鍋放題打包食材被職員踢爆
中秋節要應節，當然要食蓮蓉月餅！Yahoo Food精選城中必吃蓮蓉月餅推介合集，馬上看看內文買邊款最著數：
月餅2025買咩月餅好？傳統的蓮蓉月餅多年來地位超然，即使有新奇口味月餅出現，每年總要吃一個蓮蓉月餅才有中秋節氣氛！不少星級酒店/中菜食府/小店已經推出精美禮盒包裝的蓮蓉月餅，Yahoo Food精選城中多款最具人氣的蓮蓉月餅，馬上看看內文有什麼蓮蓉月餅好介紹！
1.張公館：雙黃白蓮蓉月餅禮盒電子券！KKday預訂低至$238〡Shop Now
張公館推出雙黃白蓮蓉月餅，挑選湘蓮熬制幼滑白蓮蓉，包裹兩顆油潤甘香的完整鹹蛋黃，入口綿密醇厚，標榜香港製造，可以在全港多於70間個換領點換領月餅，不論送禮或自用都適合。只要在KKday預訂即可低至$238。
2.皇玥：低糖雙黃白蓮蓉月餅電子禮券！Klook預訂低至$278〡Shop Now
每年月餅必買的皇玥，推出低糖雙黃白蓮蓉月餅及雙黃白蓮蓉月餅兩款選擇，前者低糖系列採用天然麥芽糖醇，大幅減低糖份並控制在5%之內，做到食得更健康。經典的低糖雙黃白蓮蓉，嚴選湖南寸三蓮及金黃圓潤的鹹蛋黃製作。只要在Klook預訂即可低至$278。
3.香港東涌世茂喜來登酒店：采悅軒月照大嶼迷你蛋黃白蓮蓉月餅！KKday預訂低至$291〡Shop Now
香港東涌世茂喜來登酒店推出傳統迷你蛋黃白蓮蓉月餅 ，前者由香濃牛油餅皮外層包裹著軟滑的奶黃內餡。由內而外散發濃郁奶油香，甜而不膩。後者以幼滑細膩的白蓮蓉搭配金黃油潤的鹹蛋黃，鹹甜交融，經典絕配。只要在KKday預訂即可低至$291。
4.九龍酒店：20年陳皮紅豆蓉月餅！KKday預訂低至$298〡Shop Now
九龍酒店推出20年陳皮紅豆蓉月餅，以細緻軟滑的紅豆蓉與醇香溫潤的20年陳皮完美融合，渾然天成的陳皮果香讓口感昇華，帶來層次豐富的味覺驚喜，月餅以含糖量較低的低糖紅豆蓉製作，味道輕盈。只要在KKday預訂低至$298。
5.明閣：雙黃白蓮蓉月餅/雙黃蓮蓉月餅！Klook預訂低至$308〡Shop Now
高級粵菜食府明閣推出雙黃白蓮蓉月餅及雙黃蓮蓉月餅，前者以口感幼滑細膩的白蓮蓉配搭甘香油潤的鹹蛋黃，後者嚴選特級湘蓮巧製成幼滑金黃蓮蓉，色澤如琥珀，蓮香濃郁；搭配油潤起沙的鹹蛋黃，甘香誘人。只要在Klook預訂低至$308。
6.香港朗廷酒店：唐閣雙黃白蓮蓉月餅！Klook預訂低至$348〡Shop Now
位於香港朗廷酒店的米芝蓮三星中菜食府唐閣推出雙白白蓮蓉月餅，巧妙平衡白蓮蓉的清甜柔和與鹹蛋黃的濃郁鹹香, 為佳節增添傳統情懷。除了普通版月餅，更有限量木盒裝，送禮一流。只要在Klook預訂即可低至$348。
7.香港喜來登酒店：雙黃白蓮蓉月餅！Klook低至$344〡Shop Now
香港喜來登酒店推出雙黃白蓮蓉月餅，白蓮蓉以上等蓮子製作，口感綿滑細膩，包裹著黃油豐腴的金黃鹹蛋，每啖均滋味可口，極富油香。只要在Klook預訂低至$344。
8.唯港薈Hotel ICON：雙黃白蓮蓉月餅！KKday預訂低至$368〡Shop Now
米芝蓮推介餐廳天外天，推出雙黃白蓮蓉月餅。內藏以特級蓮子精製而成的蓮蓉，配以金黃鹹蛋黃作餡料，口感幼滑細膩，皮薄足餡，入口油香豐腴。只要在KKday預訂低至$368。
9.香港嘉里酒店：紅糖雙黃白蓮蓉月餅！Klook預訂低至$374〡Shop Now
香港嘉里酒店推出紅糖雙黃白蓮蓉月餅，以細緻幼滑的特級蓮子蓉巧妙地包裹著頂級鹹蛋黃，味道完美交融，清甜鹹香。只要在Klook預訂低至$374。
10.香港JW萬豪酒店：金殿雙黃薑汁白蓮蓉月餅禮盒！Klook預訂低至$448〡Shop Now
香港JW萬豪酒店的米芝蓮一星中菜食府萬豪金殿推出金殿雙黃薑汁白蓮蓉月餅禮盒，特別以高貴優雅的禮盒盛載，用來送禮自用均適用。雙黃薑汁白蓮蓉月餅以優質香滑的白蓮蓉配上微辣薑汁，別具特色，清香可口。Klook預訂低至$448。
全新訂座平台「Yahoo訂餐廳×Openrice」正式上線！
更多月餅優惠推介
