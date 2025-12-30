蓮覺苑前工程經理涉判維修工程予妻子公司 被廉署落案起訴

【Now新聞台】東蓮覺苑一名前工程經理涉判逾50萬維修工程予妻子公司，被廉署落案起訴。

東蓮覺苑建於1935年，2017年列為法定古蹟。廉署指，被告高宇星作為東蓮覺苑前助理建築工程經理，涉於2023年8月至2024年2月期間，隱瞞其妻於欣雅專業工程設計有限公司的權益，意圖詐騙而誘使東蓮覺苑委聘欣雅進行21項維修工程，並向審批採購工作的東蓮覺苑員工訛稱，其中18項工程是按寺院的採購政策進行。

他被控三項欺詐罪及一項企圖欺詐罪，周五在東區法院應訊，以待控方稍後申請將案件轉介區域法院答辯。

