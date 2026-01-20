🧧賀年食品🧧系列之 🥥蔗糖椰汁年糕🥥 之前整左薑汁年糕，今次輪到整椰汁年糕，各有各好味😋😋 椰汁年糕係我一開始學整年糕時就嘗試整，計落都已經8年前了，當年學整時都有上網爬文，同埋請白老鼠試食，直到依架呢個配方已經好穩定了！！ 食過的親戚朋友都大讚，口感煙un軟糯，軟硬度同椰汁味都啱啱好，非常成功，正呀🤤🤤 食譜連結： https://www.facebook.com/share/p/1ANdihFm1U/ Follow my FB page & IG 👇👇 #汶・煮意 #manlicacy

製作時間: 1小時以上

份量人數: 1-2人



食材

糯米粉 120 g

澄麵 28.5 g

蔗片糖 51.5 g

片糖／蔗糖 51.5 g

椰汁 150.5 ml

暖水 49.5 ml

油 4.8 g



食譜份量

4吋花花模@370 ml 1個





作法:

1 ：

1. 片糖切段（用菜刀的末端比較容易切開），加入蔗糖（如需要）和暖水，以中火煮溶成糖水（邊煮邊攪拌） 2. 加入椰汁和油攪拌至完全均勻，熄火，放涼至溫暖不燙手（約40-50℃左右）

2 ：

1. 將糯米粉及澄麵過篩2次，放入大容器內，備用（確保粉粒幼細，加入糖水後不易起粉粒） 2. 然後逐少（分4-5次）加入糖水中，拌勻成粉漿（每次加入粉類都要完全拌勻，直至濃稠無粉粒，如粉粒太大，可用手指按壓粉粒，便會溶掉；這個過程比較花氣力和時間，因為澄麵會慢慢變硬，可以用電動打蛋器，但必須要最慢速，否則會起泡泡，製成品會出豆皮）

3 ：

1. 粉漿過篩，倒入模具中（塗上油），先放置一會，讓粉漿略為靜止（年糕表面會較平滑）

4 ：

1. 啟動選擇「純蒸1」，大概蒸約1-1.5小時，蒸至以筷子刺年糕的中心點，如沒黏上粉漿便成

1. 待年糕完全放涼後，放進雪櫃冷藏（固定年糕的形狀，更容易脫模；脫模時，手要塗上少許油，避免年糕黏在手上），脫模，切件

