蔡一傑經中環街市目擊火警 見義勇為即報警：10分鐘後消防員迅速到場

跳唱組合草蜢成員蔡一傑今日（11月19日）在社交媒體發布影片，講述目睹火警現場的驚險事！蔡一傑留言表示：「昨晚做了一件見義勇為的事，凌晨時分途經中環街市突然看見火勢猛烈，於是我馬上報警，十分鐘後消防員迅速到場撲滅火種，真的感謝消防員效率之快、辛苦你們了😘」

蔡一傑凌晨時份在中環目睹發生火警，立即做好市民報警求助。（facebook@蔡一傑）

消防員開喉將火撲滅，見到是兩輛手推車上的紙皮雜物起火。（facebook@蔡一傑）

從蔡一傑上載的影片見到，天橋底下有雜物起火，火勢相當猛烈，當時有消防車停在路邊，多名消防員迅速上前開喉射水將火撲滅，隨即見到是兩輛手推車上的紙皮雜物起火。有警員則走近鏡頭，大聲問：「邊個報警㗎？……你報警呀？」幸好警方及消防及時處理，火勢沒有波及旁邊店舖。

現場火勢相當猛烈，警員走近鏡頭詢問：「邊個報警㗎？……你報警呀？」（facebook@蔡一傑）

網民看片後都讚賞傑少報警是好市民所為，「🔥哇！火勢好猛啊😱多虧偶像及時報警☎️消防員火速趕到🧯才避免了火災進一步發展！你們好棒👍英雄無畏～是人民心中的楷模！👏」、「哇！社會需要像這樣見義勇為的人；謝謝你！」、「幸好被你發現了 免於更嚴重的災害」、「偶像真係偶像，值得我們學習 🥰🥰🥰」、「見義勇為 係好事👍」。