張繼聰自資 6 位數拍拳擊電影《金童》
蔡一傑開腦手術後暴瘦8公斤 查小欣曝光近況佩服夠豁達「把一切交給天」
草蜢成員蔡一傑去年10月自揭接受切除腦部腫瘤手術和公開頭部嘅疤痕照片，狀況惹人擔憂。幸好，經休養後今年7月復出，先於陳慧琳演唱會擔任嘉賓又唱又跳，早前於馬場擔任開幕表演嘉賓亦狀態大勇，更將於周六（29日）於澳門舉行演唱會，並預告明年四月舉行香港場。日前，資深傳媒人於社交平台發文，透露與蔡一傑飯敍，曝光蔡一傑手術後狀態，佩服對方豁達心態。
查小欣於社交平台以「蔡一傑術後約飯：人生無常，快樂至上！」為題發文指日前與蔡一傑飯敍：「尋常的周三，突然收到蔡一傑來電：“今天忙嗎？一起吃晚飯？“自從去年他經歷開腦手術，我們一直說見面卻未能如願。掛掉電話，我立刻調整時間赴約，跟他"撐枱腳”。想起8月我住院時，廚藝了得的他也曾細心發來食療方子，這份溫暖我一直記得」
同時更曝光對方近況，指雖然蔡一傑手術後一度暴瘦7-8公斤，不過現時已大致康復，可以大魚大肉，兩人更開香檳同飲，又大讚對方豁達心態：「終於見面時一個大大的擁抱，所有牽掛與關懷都盡在不言中。他剛開完演唱會策劃會，卻已貼心地安排好一桌菜品，更開了香檳，碰杯互祝身體健康。看他胃口不錯，才知道手術後他瘦了七八公斤，正在努力調養。
聊起手術經歷，他的豁達令我動容。“得知要開腦時，我一點不怕，把一切交給天。”他輕描淡寫地說，“人生無常，我們可以做的就是堅強接受、勇敢戰勝，每日都要開開心心。"
就連康覆期間，他也自有快樂秘訣—約好友打麻將。他說："輸贏不重要，最緊要快樂指數飆升。“」
