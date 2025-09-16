蔡一鳳歷老公盛品儒病逝 外傭頻繁離職騷擾仔女 坦承身心俱疲：連我這麽硬淨都差點崩潰

前亞視高層盛品儒（James）於今年8月18日養和醫院肝癌病逝，終年48歲，太太蔡一鳳忍痛完成喪禮及以中、英文撰寫告別信，字裡行間充滿愛意及不捨。除咗盛品儒病逝帶來重重打擊，蔡一鳳近日於社交平台透露家中遇外傭頻繁離職嘅困擾，令本已傷痛嘅情況下雪上加霜；佢提及，自2021年以來，家中接連多名家傭與司機在極短時間內辭職，甚至與中介公司鬧上法庭。

蔡一鳳日前於社交平台撰寫長文，坦言感到身心俱疲：「上個月，家裡的男主人剛剛離世，小朋友的心情尚未平復心，整個家庭正處在調整與療傷的階段。然而，最近幾個月外傭頻繁離職的問題，卻讓我們雪上加霜，真的感到身心俱疲。」蔡一鳳續指撰長文目的，表示自疫情期間以來，家中外傭問題頻出，不僅出現集體跳槽現象，甚至有人與中介合作抹黑自己，坦言：「連我這種這麽硬淨的人都差點崩潰」，覺得有責任站出來為香港嘅僱主發聲。蔡一鳳透露，近期又有男外傭無預警離職，連一日期通知都冇，又或以種種理由離開後音訊全無，佢特別提到，一名剛來一個月嘅男外傭提出回鄉5天，稱妻子生病須照顧父母：「這讓我不禁想起今年1月，還有一位外傭以父親過世為由回國後便再無音訊。」

提到外傭離職問題，蔡一鳳透露，有離職嘅男外傭回港後竟然騷擾佢一對子女，令佢感焦慮：「7月初離職的一位男外傭，上周已迅速獲得新簽證回到香港工作，甚至還到我孩子學校內故意挑釁、主動接近孩子交談引起恐懼，炫耀自己回來了。直到孩子回家求助，我才得知此事。為保護孩子安全，我已向學校求助，要求禁止其進入校園。」蔡一鳳更揭露自己曾發現中介公司利用同一屋苑嘅外傭挖角，批評部分外傭為延長在港停留時間，會故意向勞工處及菲律賓領事館投訴並抹黑僱主，形容呢種行為極其惡劣，呼籲相關部門正視問題，希望可以嚴格監管，保障香港僱主與家人嘅權益。

蔡一鳳小紅書

