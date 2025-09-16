銀債開售｜專家建議抽 30 手
蔡一鳳歷老公盛品儒病逝 外傭頻繁離職騷擾仔女 坦承身心俱疲：連我這麽硬淨都差點崩潰
前亞視高層盛品儒（James）於今年8月18日養和醫院肝癌病逝，終年48歲，太太蔡一鳳忍痛完成喪禮及以中、英文撰寫告別信，字裡行間充滿愛意及不捨。除咗盛品儒病逝帶來重重打擊，蔡一鳳近日於社交平台透露家中遇外傭頻繁離職嘅困擾，令本已傷痛嘅情況下雪上加霜；佢提及，自2021年以來，家中接連多名家傭與司機在極短時間內辭職，甚至與中介公司鬧上法庭。
蔡一鳳日前於社交平台撰寫長文，坦言感到身心俱疲：「上個月，家裡的男主人剛剛離世，小朋友的心情尚未平復心，整個家庭正處在調整與療傷的階段。然而，最近幾個月外傭頻繁離職的問題，卻讓我們雪上加霜，真的感到身心俱疲。」蔡一鳳續指撰長文目的，表示自疫情期間以來，家中外傭問題頻出，不僅出現集體跳槽現象，甚至有人與中介合作抹黑自己，坦言：「連我這種這麽硬淨的人都差點崩潰」，覺得有責任站出來為香港嘅僱主發聲。蔡一鳳透露，近期又有男外傭無預警離職，連一日期通知都冇，又或以種種理由離開後音訊全無，佢特別提到，一名剛來一個月嘅男外傭提出回鄉5天，稱妻子生病須照顧父母：「這讓我不禁想起今年1月，還有一位外傭以父親過世為由回國後便再無音訊。」
提到外傭離職問題，蔡一鳳透露，有離職嘅男外傭回港後竟然騷擾佢一對子女，令佢感焦慮：「7月初離職的一位男外傭，上周已迅速獲得新簽證回到香港工作，甚至還到我孩子學校內故意挑釁、主動接近孩子交談引起恐懼，炫耀自己回來了。直到孩子回家求助，我才得知此事。為保護孩子安全，我已向學校求助，要求禁止其進入校園。」蔡一鳳更揭露自己曾發現中介公司利用同一屋苑嘅外傭挖角，批評部分外傭為延長在港停留時間，會故意向勞工處及菲律賓領事館投訴並抹黑僱主，形容呢種行為極其惡劣，呼籲相關部門正視問題，希望可以嚴格監管，保障香港僱主與家人嘅權益。
按此下載全新Yahoo APP，睇盡最新娛樂新聞、樂壇消息、名人熱話、熱門電影、Netflix劇評，新人更可換領限量新人禮，立即下載！
其他人也在看
特朗普親信佔據聯儲局多數席次 大放水時代將至？
美國聯儲局 (Fed) 下周三 (17 日) 將做出最新利率決議，市場普遍預測此會將宣布降息 1 碼，但多位華爾街分析師指出，相較於可能出現的貨幣政策典範轉移，這點調整不過是序曲。鉅亨網 ・ 1 天前
內地車廠｜對象為內地汽車品牌 有助中資車廠「出海」 港府擬引入電動車組裝工廠
根據外媒報道，政府正在與多間中資電動車車廠洽談，研究在香港設立電動車組裝工廠的可能性。雖然香港面對成本高昂的問...BossMind ・ 21 小時前
艾美獎2025｜15歲Owen Cooper成為Emmys史上最年輕男配角，憑Netflix《混沌少年時》「一鏡到底」爆紅的天才童星
艾美獎2025｜「第77屆艾美獎」完美落幕，15歲Owen Cooper憑Netflix迷你影集《混沌少年時》（Adolescence）奪「迷你劇或選集或電影最佳男配角獎」，成為此項獎的最年輕得獎者。你認識了這位「天才童星」了嗎？Yahoo Style HK ・ 21 小時前
林作收苦主申訴熱氣球阿姐欠債唔還 真人挑機唇槍舌劍
【on.cc東網專訊】林作抽水無極限，又愛揭露「真相」！早前香港首個國際熱氣球節首日開幕已爆出醜聞，當天受訪的一位媽媽句句到肉鬧爆主辦方，其後火速被起底原來是一名美食KOL「Botan」菠丹，其社交網追蹤人數更由3萬急升至80多萬！東方日報 OrientalDaily ・ 1 天前
港本周勢減息 存款邁向零利率
美國本周減息勢在必行，現時市場的分歧僅在於減幅是0.25厘抑或0.5厘。綜合市場分析，由於香港銀行存款「水浸」，大型銀行有誘因跟隨美國減息同時下調儲蓄利率，如果美息減幅達0.5厘，港銀有機會把儲蓄及最優惠利率（P）調低0.25厘，即港元存款本周有機會回到零息環境。信報財經新聞 ・ 1 天前
中國擬推預製菜國家標準 生產成本或推高三成 香港飲食業大難臨頭？
近年本港飲食業引入預製菜非常普遍，有本港預製菜負責人甚至估計市面上每10間餐廳已有6間採用預製菜，不過到底什麼才算預製菜，餐廳是否需要披露，在港仍屬灰色地帶。然而近日內地連鎖餐廳西貝，因公開被批評使用預製菜爆公關災難，掀起國內熱議監管預製菜，而國家衛健委主導的《預製菜食品安全國家標準》剛好即將徵求意見，市場料「國家標準」將令經營成本大增，若香港最終跟隨，餐廳長遠不得再「假扮現製」，經營可能將大難臨頭Yahoo財經 ・ 2 天前
操盤手札記│梁振英對淘寶當頭棒喝的啟示（割柑人）
但佢身為國家領導層，批評淘寶賣假貨，不能小覷。筆者諗起5年前螞蟻上市被煞停一幕，筆者現時持有巴巴，當然唔想佢再喺得意時失意啦，如果閣下都有貨，做好風險管理吧！Yahoo財經專欄 ・ 1 天前
渾水專欄│回流Brian究竟做錯了甚麼？（渾水）
人生中充滿重要決策，每一步都充滿挑戰。Brian的故事提醒我們，無論是職業選擇還是生活規劃，都應兼顧長遠與眼前，衡量利弊得失。當然，要想憑經營自媒體發達，也要有靈活變通的腦袋。Yahoo財經專欄 ・ 1 天前
【新聞點評】上市公司「買樓」惹風暴
身罹惡疾的股壇狙擊手David Webb日前再次發火，怒轟時裝集團包浩斯（0483.HK）居然斥835萬元購入觀塘麗港城一個住宅物業，聲稱擬用作員工宿舍；Webb認為此舉不符合股東利益，強烈要求該公司「撻訂」取消交易。信報財經新聞 ・ 1 天前
「上流千金」Juiles Lee令人羨慕的人生：美貌智慧並重的白富美！從小認識G-Dragon，與張員瑛、Annie是好友
大林集團千金Jules Lee，集財閥家世、學霸才華與星級人脈於一身！從小與G-Dragon相識，與張員瑛、Annie都是好友。除此之外，更是攻讀法律的「學霸」，她的IG日常宛如韓劇，堪稱現代版「It Girl」！Yahoo Style HK ・ 1 天前
直接對撼｜ 雷軍放話：要和蘋果正面迎戰 新旗艦手機跳過16 改名「小米17」提前亮相
蘋果新iPhone慣常在每年9月登場，繼早前華為早前高調宣佈截糊，搶先在蘋果 iPhone 17登場前，開發佈會推新款旗艦三摺機，同屬國產品牌的小米（1810）亦唔執輸，小米總裁盧偉冰發文指，為「對標iPhone」，將跳過「小米16」，直接將新旗盤手機改名為「小米17」，創辦人雷軍隨即轉發該帖文，並放話要和蘋果「正面迎戰」。BossMind ・ 18 小時前
The Outnet Promo Code香港優惠碼｜2025年9月限時低至15折/免運費/免費退貨/網購教學
如果想買平價名牌手袋，不妨到The Outnet尋寶，The Outnet最近減價區低至15折，今期必買名牌產品有女裝Gucci手袋折後低至$12,650、COPERNI牛仔外套低至15折、男裝Thom Browne polo衫平了近萬元！跟各位詳細介紹簡約輕奢時尚網站The Outnet，這裡會定期更新The Outnet Promo Code、The Outnet優惠碼，讓大家在The Outnet hk以優惠價購物。即睇以下The Outnet網購教學，免運費詳情與退貨教學，更為各位整理了血拼清單，大家要密切留意啦～Yahoo Style HK ・ 1 天前
銀色債券2025｜9.15起認購 保底息3.85厘 一文睇清各重要事項(更新)
銀色債券2025｜政府宣布發行第10批銀色債券(下簡稱「銀債」)，保底息3.85厘，目標發行額500億港元，最高可酌情上調至550億港元。基本交易條款與往年保持一致，設定為每手本金1萬港元、年期3年，每半年派息一次。《am730》特此整合今次銀色債券的重要內容，方便讀者一文睇清。am730 ・ 1 天前
「情緒冷漠症」是什麼？解析為何現代人愈來愈孤獨，如何擺脫負面情緒？
近期流行「情緒冷漠症」一說，即表面開朗樂觀，內裡卻冷漠而悲觀，看似是大家在都市生活久了，自然而然就會出現的症狀，到底「情緒冷漠症」是甚麼？Yahoo Style HK ・ 19 小時前
反轉？Charlie Kirk槍擊案牽出美國神秘團體！
美國總統特朗普的政治盟友、保守派政治活動人士 Charlie Kirk 遭槍殺一案震驚全美。嫌疑人羅賓森（Taylor Robinson）已經被捕，然而他在現場留下的留言卻指向了一個神秘團體。鉅亨網 ・ 1 天前
53歲黎姿手臂線條緊緻度根本是少女！皮膚與身材保養力超班，美貌比當年的「小昭」更有魅力
說到香港女神級人物，黎姿、李嘉欣一定榜上有名。儘管她們已經年過50但容貌還是美到不行，那緊緻細白的肌膚，叫年輕人都要羨慕呢！日前，這兩位女神同框聚餐，合照亦見到二人容光煥發，保養力超班。細看黎姿的IG，她的美貌還是動人，而且亦見她有運動操練的痕跡，也許這也是她的凍齡保養之道！Yahoo Style HK ・ 3 小時前
袁文傑探望8日大小貓B 籲領養代替購買 義工當場餵糊仔掀爭議
56歲型男袁文傑是圈中著名「貓奴」，愛貓的他一向關心流浪動物，前日（9月12日）他在IG發出帖文並附上影片，可見他去探望一隻剛出生8日的小貓B，表示「還要是未足月便出世，可想而知，BB降臨時相當弱小，放在手掌中心也要用最小力度…雖然弱小，但好強生命力；雖未開眼，但已在感受呢個世界！看著BB，心即時融化，也感謝不辭勞苦的義工朋友，BB這個階段，疏忽任何一刻也不可以，真的很辛苦！祝福小貓B😍」。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
姚焯菲自爆紐約升學比新西蘭適應得快 但一街都見流浪漢...
港產「國民初戀」姚焯菲（Chantel）在本月初已飛抵美國紐約升學，在社交網分享童年照，並「開學大吉」。她昨晚（13日）她趁開學兩星期，又分享一段長約分半鐘的短片，大爆當地讀書生活的情況。她早前以Q&A方式收集了Fans的問題，本來打算開Live與「小飛象」（粉絮暱稱）即時互動，但考慮到紐約與香港時差12小時，決定改為拍片回應。東方日報 OrientalDaily ・ 1 天前
用小麥換中國車 俄羅斯走回「以物易物」老路 規避西方制裁
路透社報導，俄羅斯為了規避西方嚴厲制裁，正重返 1990 年代「以物易物」（barter）古老貿易模式，以小麥換取中國汽車，用亞麻籽換取建築材料。鉅亨網 ・ 18 小時前
【McDonald's】星期一至五$25起歎炒雙蛋飽/魚柳飽/楓糖班戟豬柳漢堡套餐（15/09-19/09）
麥當勞App帶來新一輪「晨」著數，星期一至五炒雙蛋飽只需$25即可品嚐、魚柳飽只需 $26、楓糖班戟豬柳漢堡只需 $28，跟餐仲有脆薯餅同香濃McCafé咖啡！YAHOO著數 ・ 1 天前