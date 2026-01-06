蔡一鳳美國洛杉磯過節意外曝光豪宅 坐擁峽谷壯觀景色及健身室

澳門名媛蔡一鳳（Michelle）與前亞視執行董事盛品儒於2014年結婚，並育有一對龍鳳胎，居住於設有高樓底巨型客廳嘅赤柱7,000呎獨立屋，屋內亦有卡拉OK房及無敵海景露台。不過，盛品儒於去年8月因肝癌離世，終年48歲。遺孀蔡一鳳堅強振作，身兼父職照顧一對仔女，並於社交平台叫大家放心：「請放心：我曾跋涉過人生最駭浪的夜晚，便不怕此刻長路崎嶇。記得有朋友說：『Michelle是天塌下來，也能從廢墟中站起來化腐朽為神奇的人。』承您貴言，待度過這段時光，我必如鳳凰涅槃，浴火重生。」日前，蔡一鳳藉聖誕期間到美國洛杉磯與家人和朋友過節，又表示於美國幫盛品儒過生忌，佢喺小紅書分享美國嘅生活，意外令美國洛杉磯峽谷豪宅曝光。 從影片中看到，蔡一鳳喺美國嘅家坐落於峽谷之中，可以欣賞到莊觀嘅景色。而面積方面，極為闊落，家中更設有健身室。蔡一鳳又邀請到張懋中教授等知名人士到家中作客，被指家族強大。對此，蔡一鳳表示：「我輩還需努力」。

蔡一鳳出身澳門富裕家庭，擁有西班牙血統，係菲律賓華僑，父母從事金融及房地產生意，並在內地經營酒店，市場估計身家超過20億。其家族亦活躍於地產市場，當中蔡一鳳及其胞弟蔡一龍於2015年購入赤柱富豪海灣B型雙號屋，作價 7 千萬元，原業主持貨近6年，扣除手續費僅微賺離場，蔡一鳳亦在加州比華利山擁有物業。另外，蔡一鳳人善心美，創立慈善團體同芯慈善會，同時擔任創會主席，關懷及扶助貧困兒童、學生、婦女及殘障人士。去年，蔡一鳳主辦慈善演唱會，出錢又出力，堅持「捐出去嘅錢，轉個頭就會以其他方式回到自己身邊」嘅想法，希望以身作則，為下一代樹立好榜樣。

