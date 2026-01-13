蔡依林大蛇騷內地遭檢舉 傳台灣場虧損超7千萬

【on.cc東網專訊】台灣天后蔡依林（Jolin）《PLEASURE》世界巡迴演唱會早前於台北大巨蛋舉行，之後將於內地多地巡演。雖然演唱實力與舞台設計驚豔全場、深獲好評，當地歌迷強烈希望演唱會原版搬到當地演出，日前公告演唱會過審得以於鳥巢演出，惟尋日（12日）卻傳出被民眾檢舉，引發內地網友對表演涉及宗教嘅質疑。

網上流出截圖，指出有人於2026年1月9日向內地相關部門提交檢舉信，信件標題明確寫着「舉報（檢舉）蔡依林2026年鳥巢pleasure演唱會」，信件來源顯示為「市文化市場執法總隊」。爆料內容聲稱「群裏幾百封舉報信（檢舉信）已經釋出到各地文旅局！」娛樂博主又截圖部分網友批評，內容包括質疑演唱會「怪誕詭異，看着不舒服」、「不要來西安太恐怖了」，「不要去看，粉絲祭天，法力無邊」、「不要歐美文化」。部分網友將演唱會中機械蛇解讀為「獻祭儀式」，而傳統雜技表演則被污名化為「陰間美學」，甚至有人聲稱演出會「吸走觀眾運氣」，並鼓動抵制所謂嘅「歐美文化入侵」，導致許多觀眾向西安、廣西等地嘅文旅局提交了數百封舉報信件。據悉，目前舉報規模達數百封，已提交至多地文旅局及文化執法部門。

其實蔡依林演唱會內地主辦方早於1月7日已發表嚴正聲明，明言將對造謠者追究法律責任。聲明中指出，舞台設計靈感來自15世紀荷蘭名畫《人間樂園》，並強調機械蛇象徵着「欲望與重生」。此外，主辦方強調，所有設計均符合文旅部門的審批標準，並不存在宗教暗示。另外一派網友及藝術從業者認為，檢舉行為扼殺創作自由，並指蔡依林今次舞台設計係華語演唱會中嘅創新之作。但反對者仍表示，現場某啲元素令佢哋「生理不適」，認為呢啲西方宗教意象唔應該出現於演出中。

另外，有指蔡依林於台北「大巨蛋」舉辦嘅3場演唱會，製作成本約2億人民幣（下同，約2.24億港元），演唱會收入約1.2億（約1.34億港元），初步估計虧損超7千萬（約7,828萬港元）。部分網友認為演唱會內容怪誕。演唱會斥資約2億元打造30公尺機械巨蛇、金公牛、360度全景舞台等20餘組大型裝置，舞美投入佔比超60%。但台北大巨蛋僅租3日，4萬張門票秒空收入僅1.2億元，單站無法攤薄成本，導致虧損超7,000萬。業界指出此類高成本巡迴需靠多場次分攤，後續深圳、長沙等14城巡迴係回本關鍵。

