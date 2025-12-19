蔡依林落重本推新歌 歌詞遭誤聽台灣地名勁尷尬

【on.cc東網專訊】台灣天后蔡依林（Jolin）近日推出新歌《Fish Love》，今次新歌相當落重本，還遠赴杜拜沙漠拍攝MV，堪稱電影級製作。日前社交網就發生了一件趣事，掀起網民熱議之餘，就連Jolin本人亦親自認證。

事緣有網民發文表示：「今天聽到一首歌好像是Jolin的聲音，但我不確定是不是，大概是有聽到『勤美、市區、台中...』是這樣嗎？」隨後有歌迷即留言解答，是蔡依林推出的新歌《Fish Love》，而正確的歌詞應該是「心沒，死去，太久」，但因咬字與旋律關係，被誤聽成地名，引發這場烏龍。沒想到貼文吸引了大批網民圍觀，紛紛笑指：「Jolin：早知道MV在台中拍就好，還跑去杜拜」、「被你講成台中市區之歌」、「勤美年度歌曲：Fish Love」、「是不是台中宣傳大使」。

而日前蔡依林本人更在限時動態轉發其MV並寫下：「勤美、市區、台中，備備備……起」，即惹來粉絲熱議，直呼「蔡依林知道了哈哈哈哈哈哈」，還有人敲碗讓她去勤美舉行快閃活動。

